Mueren dos palestinos, incluida una niña, en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos junto a un muerto por un ataque ejecutado el 20 de octubre de 2026 por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, incluida una niña, han muerto este jueves a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticia WAFA, uno de los ataques ha sido lanzado contra el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave, mientras que el segundo ha sido ejecutado en los alrededores de Jan Yunis (sur), sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 1.540 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.500 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.