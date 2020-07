Mueren tres miembros del partido de Tshisekedi en una nueva jornada de manifestaciones en RDC

Protestas contra el nombramiento de un nuevo presidente de la comisión electoral y una reforma judicial

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres seguidores del partido del presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, han muerto este jueves a manos de las fuerzas de seguridad durante una nueva protesta en la capital contra la propuesta de reforma del aparato judicial y el nombramiento de un nuevo presidente de la comisión electoral.

El secretario general de la Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS), Augustin Kabuya, ha confirmado la muerte de tres miembros del partido y ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Gilbert Kankonde, miembro de esta formación y también vice primer ministro del país africano.

"Somos un partido en el poder para no ocasionar un baño de sangre", ha dicho, según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité. "Vamos a pedir la salida del ministro del Interior, que es miembro de la UDPS", ha resaltado Kabuya.

Por su parte, fuentes policiales citadas por este mismo medio han hablado de tres víctimas mortales, si bien han agregado que uno de ellos es un agente. Según estas informaciones, el policía habría sido linchado por una turba en una comisaría de la ciudad.

Los enfrentamientos han tenido lugar también en los alrededores de la sede de la UDPS, donde cientos de personas se habían congregado tras las declaraciones de Kabuya. La Policía ha recurrido al uso de gases lacrimógenos para dispersarles, lo que ha derivado en disturbios.

El propio Kankonde anunció a última hora del miércoles que todas las manifestaciones y contramanifestaciones previstas para esta jornada quedaban prohibidas, tras una reunión convocada por el primer ministro del país, Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

"Está formalmente prohibido organizar marchas en todo el territorio nacional", dijo el ministro del Interior quien pidió al Frente Común por Congo (FCC) del expresidente Joseph Kabila y a la coalición Dirección por el Cambio (CACH) de Tshisekedi --de la que es parte la UDPS-- que "inviten a sus miembros a abstenerse a participar" en las protestas.

INCIDENTES EN OTROS PUNTOS DEL PAÍS

Las protestas han sido igualmente reprimidas en otros puntos del país, entre ellos la ciudad de Lubumbhasi --la segunda más poblada del país--, donde las fuerzas de seguridad han empleado gases lacrimógenos para dispersar a los seguidores de la UDPS que han salido a las calles, tal y como ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.

Asimismo, se han registrado otras manifestaciones en las ciudades de Lualaba, Kasambulesa y Kananga, donde han contado con la participación de miembros del movimiento ciudadano Lucha, al frente de las protestas contra Kabila en los últimos años de su mandato.

Las marchas fueron convocadas en protesta contra la decisión del Parlamento de reemplazar a Corneille Nangaa como presidente de la comisión electoral y nombrar en su puesto a Ronsard Malonda, quien es actualmente secretario técnico del organismo.

"Decimos 'no' a Malonda porque es un producto del sistema. Ronsard no es Nangaa. Es un producto de Kabila", ha dicho uno de los manifestantes en Lubumbashi. "Aspiramos a una verdadera alternancia en 2023 y a unas buenas elecciones, así que decimos 'no' a Malonda", ha agregado.

PROPUESTA DE REFORMA JUDICIAL

Los manifestantes protestan además contra la propuesta del FCC para una reforma del aparato judicial que dejaría en manos del ministro de Justicia la decisión sobre contra quién se abren investigaciones, lo que han descrito como un intento de proteger a Kabila y a su círculo cercano.

Esta propuesta ha elevado las tensiones en el seno del Gobierno de unidad, especialmente tras la breve detención a finales de junio del ministro de Justicia, Celestin Tunda, un incidente que llevó al primer ministro a amenazar con presentar su dimisión.

Por su parte, Tshisekedi ha prometido rechazar cualquier reforma legal que socave la independencia del aparato judicial que "suponga un atentado contra los principios fundamentales que regulan la justicia, que son los previstos por la Constitución".

"Los avances logrados han llegado tras sacrificios extremos" y "no pueden ser aniquilados por maniobras entre bastidores por parte de algunos que quieren legislar para desposeer al Consejo Superior de la Magistratura del poder judicial que le concede la Constitución", dijo el 30 de junio.

EL GOBIERNO DE UNIDAD

Tshisekedi se hizo con la victoria en las elecciones presidenciales celebradas en diciembre de 2018, sucediendo así a Kabila tras dos años de aplazamientos electorales y ante la imposibilidad de que el exmandatario se presentara a un nuevo mandato.

Sin embargo, su victoria se vio empañada por las denuncias del también opositor Martin Fayulu sobre irregularidades para arrebatarle la victoria, en el marco de un acuerdo para permitir a los fieles de Kabila controlar el Parlamento, como finalmente ocurrió.

Además, de las urnas salió un Gobierno de coalición encabezado por Ilunga Ilunkamba e integrado por 65 componentes, entre vice primeros ministros, ministros y viceministros. Del total, 42 proceden del FCC y 23 de la CACH de Tshisekedi.

Los resultados dejaron a Tshisekedi atado durante su nuevo mandato a la espera de que el mandatario saliente decida presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales en 2023, donde ya no existirán los límites a su periodo de mandato.