Nerchivan Barzani, elegido presidente del Kurdistán iraquí

Publicado 28/05/2019 12:10:59 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Nerchivan Barzani, candidato del Partido Democrático del Kurdistán (KDP), ha sido elegido este martes nuevo presidente de esta región autónoma del norte de Irak, según informan los medios locales.

Según el medio kurdo Rudaw, Barzani, sobrino del expresidente kurdo Masud Barzani, ha recibido los votos favorables de 68 de los 81 diputados presentes en el momento de la votación el Parlamento, que cuenta con 111 escaños, mientras que ninguno de sus cuatro rivales ha recibido ha recibido ningún apoyo.

Nerchivan Barzani, que ocupaba actualmente el cargo de primer ministro del Kurdistán iraquí, renunciará al mismo para pasar a ejercer como presidente del territorio. Según Rudaw, se espera que a mediados de junio pida a su primo Masrour Barzani, hijo del antiguo presidente, que forme gobierno.

La Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), principal rival del KDP y que cuenta con 21 escaños en el Parlamento, ha boicoteado la votación, denunciando que el partido gobernante no ha cumplido con compromisos previos.

"No hemos visto ni el más mínimo paso por parte de nuestros hermanos del KDP, ni buena intención hacia una parte de nuestros acuerdos", ha denunciado el portavoz del partido, Latif Shiej Omer, en declaraciones a la prensa antes de la votación. "El unilateralismo en el Kurdistán no triunfará y no debería triunfar", ha añadido, defendiendo que "debería evitarse".

Tras la votación, el líder del grupo parlamentario del KDP, Omed Khoshnaw, ha subrayado que el boicot del PUK tendrá "consecuencias negativas". "El proceso no se detendrá. Hemos elegido al presidente y formaremos el gobierno", ha asegurado.