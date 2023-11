Netanyahu insiste en el desplazamiento de la población palestina de la Franja de Gaza hacia el sur

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a insistir este martes a la población palestina que reside en la Franja de Gaza a que se desplace hacia el sur en el marco de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el enclave palestino.

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, una agencia del Gobierno israelí, ha compartido un vídeo a primera hora de la mañana en el que se muestra a una hilera de palestinos camino hacia el sur, muchos de ellos portando banderas blancas.

"Ya lo estáis haciendo: completadlo, porque no vamos a parar", ha señalado el primer ministro israelí durante un discurso a la nación desde la base militar de Kirya, ubicada en la ciudad de Tel Aviv, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, Netanyahu ha asegurado que la Ciudad de Gaza está "rodeada" y ha reiterado que "no habrá un alto el fuego en el enclave palestino hasta el retorno de los secuestrados" en territorio de la Franja por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Hamás está descubriendo que estamos alcanzando lugares que ellos pensaban que nunca los alcanzaríamos", ha señalado, agregando que la guerra está llevándose a cabo con una fuerza israelí que el movimiento islamista "nunca ha visto".

Netanyahu ha detallado que, gracias a la operación terrestre, el Ejército israelí ha atacado "innumerables" posiciones estratégicas de su enemigo, abatiendo a miles de terroristas. "Estamos incrementando la presión contra Hamás cada hora, cada día", ha añadido.

De la misma forma, el primer ministro israelí ha vuelto a resaltar que si el partido-milicia chií libanés Hezbolá decide unirse a la guerra será "uno de los mayores errores de sus vidas". "Responderemos con artillería pesada a cualquier ataque", ha aseverado.

Poco antes, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha aseverado que el líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, se encuentra "escondido en su búnker" aislado de los líderes del grupo.

El titular de Defensa israelí también ha subrayado que la totalidad de la Franja de Gaza es "la mayor base terrorista jamás construida por la humanidad". "Destruiremos a Hamás, no tenemos interés en herir a los civiles", ha resaltado.