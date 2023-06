Netanyahu insta a los israelíes a "cumplir la ley" tras la escalada de tensiones en distintas zonas

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha apelado este miércoles a los ciudadanos israelíes a "cumplir la ley", después de que en las últimas horas se hayan registrado incidentes violentos en Cisjordania y en los Altos del Golán, un día después de que cuatro civiles perdiesen la vida en un atentado de milicianos palestinos cerca del asentamiento de Eli.

"Hay días en los que hay que subrayar lo obvio, que Israel es un Estado de ley y orden", ha declarado Netanyahu, en un vídeo en el que ha dejado claro que su Gobierno "no acepta disturbios, ni en los Altos del Golán ni en Judea y Samaria" --el nombre bíblico con el que suele referirse a Cisjordania--, según el periódico 'Times of Israel'. Así, ha prometido su "pleno apoyo" a las fuerzas de seguridad en sus esfuerzos para que se respete la ley, incidiendo en que no aceptará "ningún desafío".

En Cisjordania, al menos un palestino ha muerto y más de una decena han resultado heridos a causa de un ataque perpetrado por cientos de colonos israelíes contra la localidad de Turmus Aya, después de incidentes similares durante el último día tras el ataque del martes en los alrededores del asentamiento de Eli. Netanyahu ha anunciado que acelerará a construcción de otras mil viviendas en este enclave como respuesta al atentado.

Por otra parte, cerca de 20 personas han resultado heridas este miércoles en enfrentamientos entre manifestantes drusos y las fuerzas de seguridad de Israel en una protesta en los Altos del Golán contra la instalación de turbinas eólicas en la zona. Netanyahu se ha reunido este miércoles con el líder espiritual de la comunidad drusa, Muafaq Tarif, ante quien ha expresado su "preocupación" por estos incidentes, según la oficina del primer ministro.