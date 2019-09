La NRA denuncia a San Francisco por catalogarla como organización terrorista

Publicado 10/09/2019 12:05:48 CET

WASHINGTON, 10 Sep. (Reuters/EP) -

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) ha denunciado a la ciudad de San Francisco por la reciente declaración de la Junta de Supervisores de la ciudad que catalogaba a este grupo como organización terrorista.

La NRA asegura en la denuncia que la Junta ha creado una lista negra al limitar las relaciones entre las agencias gubernamentales locales y las compañías que colaboran con la asociación, según los medios locales.

Esto sucede en medio del debate en Estados Unidos acerca del uso de las armas, tras una serie de tiroteos durante este verano en el país. El mes pasado un tiroteo en El Paso dejó 22 víctimas mortales y 24 heridos.

La resolución de la Junta describe a la NRA como "una organización terrorista local responsable de armar a gente que cometería y ha cometido actos de terrorismo".

La NRA, que es un club de defensa de la posesión de armas pero también un grupo de presión con gran influencia en la política, considera en la denuncia que la ciudad viola la libertad de expresión por razones políticas.

"La denuncia lleva un mensaje para aquellos que atacan a la NRA: nunca pararemos de luchar por nuestros miembros que respetan la ley y sus libertades constitucionales", ha dicho el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Wayne LaPierre.

Catherine Stefani, representante de la Junta de San Francisco, ha dicho que cree que la iniciativa se sostendrá ante un tribunal. "Es una resolución, no un decreto, no es vinculante", ha enfatizado en declaraciones al diario 'New York Times'.

La resolución exige a los funcionarios "evaluar las relaciones financieras y contractuales de nuestros vendedores y contratistas" con la NRA y les pide que "adopten todas las medidas razonables para limitar a aquellas entidades que hacen negocio con la ciudad y el condado de San Francisco", ha explicado. La medida no entrará en vigor a menos que la promulgue la alcaldesa, London Breed.

En lo que se refiere a la denuncia de la NRA, pide al tribunal que traslade "a los cargos electos de que la libertad de expresión significa que uno no puede silenciar o castigar a aquellos con los que está en desacuerdo".

"La resolución no intenta ocultar su animosidad hacia el discurso político de la NRA ni su finalidad: sacar a la NRA del debate sobre el control de armas", sostiene la demanda presentada este lunes en el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California.