La nueva ministra de Economía de Argentina confirma que mantendrá "las metas acordadas con el FMI"

La recientemente nombrada ministra de Economía de Argentina, Silvana Batakis, ha confirmado este lunes que mantendrá "las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", organismo con el que el gobierno argentino llegó a un acuerdo para la reestructuración del préstamo de 45.000 millones de dólares (40.406 millones de euros) que concedió a la anterior Administración de Mauricio Macri.

En una conferencia de prensa rodeada de autoridades económicas del país, como el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, o los representantes de los Ministerios de Agricultura, Desarrollo Productivo y Turismo, Batakis ha anunciado que extenderá el congelamiento de gastos y del reclutamiento del personal a todos los organismos del Estado.

Con esta maniobra, el Ejecutivo argentino prevé ahorrar unos 600.000 millones de dólares --más de 595.000 euros--, si bien es cierto que en los últimos meses el Gobierno había iniciado una campaña de contrataciones permanentes de empleados que estaban con contratos temporales, según recoge el diario 'La Nación'.

En esta línea, ha instado a todos los estamentos de la Administración a estar comprometidos con "el manejo eficiente del presupuesto", con lo que ha anunciado que se impulsará "un sistema de cuentas únicas" para así "garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado".

Además, ha anunciado la creación de un comité asesor de deuda soberana para hacer un seguimiento de las renovaciones que debe hacer frente la Secretaría de Finanzas en los cinco meses que restan de año.

"No está en duda que no podamos cumplir con la deuda en pesos. Lo descarto de cuajo. Tenemos mecanismos para que eso no suceda", ha asegurado Batakis.

"Hay que dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas y garantizar el equilibrio fiscal. Creo en la solvencia del Estado", ha dicho la ministra, quien considera que "el mundo está en desequilibrio" y esto es algo que "afecta a Argentina".

En materia energética, Batakis ha confirmado que a finales de semana se presentará el registro elaborado por el anterior equipo ministerial sobre la "segmentación de las tarifas (de gas y luz) para distintos tipos de población".