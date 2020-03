Nueva Zelanda prohíbe reuniones de más de 100 personas en lugares cubiertos para frenar el coronavirus

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado la prohibición de organizar reuniones con más de 100 personas en lugares a cubierto como una forma de intentar mitigar la expansión del coronavirus en el país, que ha registrado hasta la fecha 28 casos.

"Proteger la salud de los neozelandeses es nuestra prioridad número uno, y eso significa que debemos reducir los riesgos asociados con las grandes reuniones", ha explicado el ministro de Salud, David Clark.

Esta nueva medida, que no afecta a escuelas y universidades, se une a la tomada por el Gobierno hace unos días por la que también prohibía reuniones al aire libre de más de 500 personas.

Clark ha advertido en rueda de prensa de que aquellos ciudadanos que no cumplan con estas directrices podrán ser sancionados con multas de hasta 2.000 euros y con penas de hasta seis meses de prisión en los casos más graves.

No obstante, tal y como ha recogido el diario local 'New Zealand Herald', el ministro de Salud ha expresado que espera que la población cumpla con las nuevas normas para no tener que llegar a las sanciones.

Aún así, ha recordado a aquellos que "burlen" las nuevas medidas que "están poniendo en riesgo la salud de sus familias, de sus amistades y de su país".