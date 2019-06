Omán niega haber trasladado a Irán un mensaje de EEUU advirtiendo sobre un ataque inminente

Publicado 24/06/2019 16:29:21 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Omán ha negado este lunes haber trasladado a Irán un mensaje de Estados Unidos advirtiendo sobre un ataque inminente en respuesta al derribo de un dron estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores omaní ha dicho en la red social Twitter que "confirma la inexactitud de las informaciones sobre la entrega por parte del Sultanato de un mensaje de Estados Unidos al Gobierno de Irán".

Asimismo, ha dicho que "ve con preocupación los acontecimientos en la región y espera que Irán y Estados Unidos muestren contención y aborden sus asuntos pendientes a través del diálogo".

El portavoz del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Keivan Josravi, negó el viernes que Teherán recibiera dicho mensaje de parte de Washington. "Estados Unidos no ha enviado ninguna carta a Irán a través de Omán", dijo.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó igualmente la existencia de dicho mensaje. "No envié ese mensaje. No busco una guerra", manifestó durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC.

Durante la jornada del viernes, la agencia de noticias Reuters había informado, citando a funcionarios iraníes bajo condición de anonimato, del envío del mensaje por parte de Trump a las autoridades iraníes.

El propio Trump dijo el viernes que estaba dispuesto a atacar a Irán, en represalia por el derribo de un dron en el Golfo, pero decidió dar marcha atrás en el último momento porque la respuesta no habría sido "proporcionada".

"Teníamos todo listo para responder anoche en tres puntos diferentes", explicó. En ese momento, "pregunté cuántas personas morirían", añadió, antes de precisar que la respuesta que le dio un general fue 150.

"Diez minutos antes del ataque lo paré", apuntó, confirmando así la información adelantada horas antes por 'The New York Times'. Según Trump, "no habría sido proporcionado por el derribo de un dron no tripulado".

"No tengo ninguna prisa", aseguró en una serie de mensajes en Twitter, defendiendo que el Ejército estadounidense "está listo y es de lejos el mejor del mundo". "Las sanciones están haciendo daño y se añadieron más la noche pasada", zanjó.