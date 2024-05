La ONU recuerda a Israel que debe respetar la Carta de Naciones Unidas tras la intervención de su embajador

El portavoz adjunto de Guterres dice que sus valores permanecen intactos independientemente de cuántas veces se rompa el texto

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, ha recordado este viernes que los Estados miembros se han comprometido a respetar la Carta de Naciones Unidas después de que fuera preguntado por las acciones del enviado de Israel, Gilad Erdan, ante la Asamblea General, quien ha triturado un papel que simbolizaba el texto fundacional del organismo durante su turno de palabra.

"Esta es una organización que se basa en el respeto de la Carta de Naciones Unidas y todos los Estados miembros se han comprometido a respetarla y esperamos que cumplan con esa obligación", ha señalado este viernes en rueda de prensa el portavoz adjunto del secretario general, António Guterres.

Israel's UN Ambassador takes out a mini-shredder at the General Assembly podium to shred pages of a pocket-size UN Charter. pic.twitter.com/g3oYk81Qhi