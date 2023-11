La oposición conservadora celebra la dimisión de Costa y pide elecciones anticipadas lo antes posible

Los comunistas difieren y afirman que Portugal necesita soluciones, no elecciones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La oposición conservadora en Portugal, a la espera de su principal fuerza --el Partido Social Demócrata-- ha celebrado la decisión de António Costa de presentar su dimisión como primer ministro y piden al presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que se dirigirá este jueves, que convoque rápidamente elecciones anticipadas.

En esos términos se ha expresado el líder de la ultraderecha portuguesa, André Ventura, quien ha conminado a Rebelo de Sousa a convocar unas "necesarias" elecciones anticipadas "lo más deprisa posible" porque "no es posible sustituir" a Costa por "cualquier otro ministro" del actual Gobierno socialista.

Para el líder de Chega!, todo aquello que no pase por disolver la Asamblea y acudir a las urnas de manera anticipada "atrasará el proceso político del país" y la sustitución de los ministros señaladas y la nominación de un nuevo primer ministro que no ha sido elegido por los portugueses.

En esa línea se ha manifestado también el líder de los liberales, Rui Rocha, para quien "no había otra solución" que no fuera la dimisión de Costa, cuya salid, ha dicho, también supone "el fin de una solución para el país, que no funcionaba".

"No creo que haya una solución que no sea la disolución de la Asamblea de la República y elecciones para que los portugueses se puedan pronunciar (...) Es urgente una nueva solución política" ha dicho, según recogen medios portugueses.

LA IZQUIERDA DIFIERE

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista, Paulo Raimundo, se ha mostrado contrario a estas demandas de acudir a las urnas de forma anticipada y afirma que lo que los portugueses necesitan "son soluciones y no elecciones".

"Al igual que hace un año y medio, necesitamos soluciones y no elecciones", ha dicho Raimundo que, no obstante, ha asegurado que el partido está preparado para cualquiera de los escenarios que puedan presentarse.

"No es necesario que la dimisión de un primer ministro derive en la disolución de la Asamblea", ha recordado Raimundo, quien ha reprochado al Partido Socialista haberse decantado por el camino de las elecciones.

Por su parte, la única diputada del partido animalista (PAN), Ines Sousa, ha elogiado a António Costa por haber "preservado" la figura de primer ministro al presentar su dimisión y ha pedido esperar a la decisión que tome el presidente de la república los próximos días.

Con todo, ha pedido a la clase política del país que en un momento como en el actual ha de tomar conciencia y poner los intereses del país y de la gente por delante de sus particulares cuitas partidistas.

En esa línea ha ido también el único diputado del partido progresista Livre, Rui Tavares, que si bien ha reconocido que unas elecciones podrían serle "útiles" a su formación, desde ella prefieren poner por delante los intereses del país.

"Es tiempo del presidente de la república (...) para escuchar a los partidos y a los consejeros de Estado para tomar sus decisiones", ha dicho Tavares en relación a al encuentro del miércoles de Rebelo de Sousa con representantes de las fuerzas parlamentarias y un día después la convocatoria del Consejo de Estado.

LOS SOCIALISTAS AGRADECEN A COSTA ESTOS OCHO AÑOS

El Partido Socialista, que este martes ha celebrado un encuentro de urgencia tras esta inesperada crisis política, ha agradecido a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, a Costa por estos ocho años.

Su contribución, recalca el partido, ha sido "absolutamente fundamental" para que Portugal haya logrado avanzar estos ochos años. "Es el momento de dirigirle una sentida y reconocida palabra de agradecimiento. Gracias", ha reconocido.