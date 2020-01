La oposición de Guinea convoca protestas desde el 13 de enero contra la reforma de la Constitución planteada por Condé

Publicado 07/01/2020 22:13:32 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El opositor Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) ha convocado movilizaciones diarias a nivel nacional a partir del 13 de enero en rechazo al anuncio del presidente de Guinea, Alpha Condé, de un nuevo proyecto de Constitución que le permitiría presentarse a un tercer mandato.

"Hace falta movilizarse a partir del 13 de enero. Vamos a pedir la salida de un presidente que ha perdido toda legitimidad, porque ha violado la Constitución", ha dicho el presidente de la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), Cellou Diallo.

"La victoria está de nuestro lado, porque estamos del lado del derecho, la verdad y la gente sedienta de democracia, paz y unidad nacional", ha agregado, según ha informado el portal local de noticias Guinee News.

Asimismo, ha denunciado que el presidente guineano "siempre va a querer dividir a la población en etnias" y ha agregado que "es él el enemigo de la unidad de Guinea". "Debemos evitar caer en su trampa", ha advertido.

"Condé no tiene otros argumentos que la tribalización del debate. Sin argumentos, sin proyecto y sin visión, sólo quiere mantenerse en el poder. Es vergonzoso y no es decente que un presidente utilice el arma de la etnia para conquistar y mantenerse en el poder", ha criticado.

Condé anunció el 20 de diciembre un nuevo proyecto de Constitución, a pesar de las movilizaciones populares en contra de esta posibilidad, por lo que el FNDC habló de "golpe de Estado constitucional".

En su discurso, el mandatario guineano indicó que la población podrá "pronunciarse" sobre el texto, en referencia a un referéndum para el que no dio fecha, al tiempo que evitó pronunciarse sobre si presentará su candidatura a las próximas elecciones.

"Les invito, queridos compatriotas, a poner por encima de todas las demás preocupaciones y consideraciones los intereses superiores del pueblo y la salvaguarda de nuestra nación", manifestó.

En este sentido, criticó que durante el proceso de "debate" en torno al proyecto de Constitución haya habido "actores sociopolíticos" que "no han dudado en amenazar la tranquilidad social" del país, en referencia a las protestas contra las autoridades.

"GOLPE DE ESTADO CONSTITUCIONAL"

En respuesta, el FNDC publicó un comunicado resaltando que Condé "ha perdido toda legitimidad" y agregando que "esta declaración de golpe de Estado constitucional abre la vía a una vacancia institucional".

Asimismo, pidió a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana (UA) que intervengan "para evitar el caos". "No al referéndum, no a la nueva Constitución, no al tercer mandato (de Condé), no al derrumbe", remachó.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció en noviembre la muerte de al menos 70 manifestantes a causa de la represión de las protestas contra Condé desde enero de 2015, al tiempo que expresó su temor a que las crecientes violaciones de los Derechos Humanos en el país empeoren ante la celebración de elecciones presidenciales en 2020.

El intento de reforma constitucional suma aún más tensión a una situación política marcada por las protestas políticas, huelgas y manifestaciones contra las empresas mineras de bauxita.

El segundo y definitivo mandato de cinco años de Condé concluye en 2020, pero el mandatario, de 81 años, no ha descartado volver a presentarse y ha pedido al Gobierno que impulse una reforma de la Constitución.

Condé llegó al poder en 2010 tras ganar las elecciones que pusieron fin a dos años de dictadura militar y después de casi un cuarto de siglo de gobierno de Lansana Conté, fallecido en 2008. La oposición denuncia la persecución política lanzada por Condé y la comparan con la represión de Conté.