El opositor 'Bobi Wine' aterriza en Uganda entre fuertes controles de seguridad

Publicado 20/09/2018 12:50:22 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado opositor y cantante Robert Kyagulanyi, conocido también por el alias de 'Bobi Wine', ha aterrizado este jueves en el aeropuerto de la capital de Uganda entre fuertes controles de seguridad, ante el temor de que puedan producirse incidentes en las calles de Kampala.

Kyagulanyi había viajado al extranjero para recibir tratamiento médico por las supuestas torturas sufridas bajo custodia, después de ser detenido junto a otros diputados por un ataque con piedras perpetrado en agosto contra el convoy del presidente, Yoweri Museveni.

El avión en el que viajaba Kyagulanyi finalmente ha aterrizado este jueves en el Aeropuerto Internacional Entebbe y el opositor ha abandonado las instalaciones a bordo de un vehículo militar, según el periódico 'Daily Monitor', que no ha informado de futuros movimientos.

'Bobi Wine' había denunciado el miércoles en Twitter que las autoridades ugandesas sólo permitían a su familia directa acudir al aeropuerto y cuestionó las restricciones impuestas a sus seguidores. Anunció que sólo acudirían a recibirle "amigos, colegas dirigentes y artistas".

"Soy un ugandés libre con derecho a moverme libremente por mi país. La Policía no es quién para decirme quién me recibe o quién no puede hacerlo o dónde puedo o no puedo ir. Esta impunidad debe cesar", publicó durante una escala en la ciudad holandesa de Ámsterdam.

Kyagulanyi, de 36 años, se hizo especialmente popular por sus canciones críticas contra el presidente, Yoweri Museveni, y en política su mensaje ha seguido calando. Las fuerzas de seguridad se han hecho visibles este jueves en la capital ugandesa ante el temor a movilizaciones de apoyo al opositor coincidiendo con su llegada.

Los periodistas no han podido desplazarse hasta el aeropuerto para cubrir la llegada y, según dos fuentes consultadas por la agencia Reuters, dos familiares de Kyagulanyi han sido detenidos en una barricada. El portavoz de la Policía, Patrick Onyango, ha dicho no tener constancia de estos arrestos.