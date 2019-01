El opositor Fayulu rechaza los resultados de las presidenciales en RDC e insta a la población a exigir "la verdad"

Actualizado 10/01/2019 8:56:07 CET

Llama a sus seguidores mantener un último "combate" para conseguir que se le reconozca como vencedor y pide apoyo internacional

El opositor Martin Fayulu, presidente del partido Compromiso por la Ciudadanía y el Desarrollo (ECIDE), ha rechazado este jueves los resultados provisionales publicados por la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), que dan la victoria al candidato opositor de la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), Félix Tshisekedi, con el 38,57 por ciento y ha instado a la población a salir a la calle y exigir "la verdad".

"Este resultado provisional no tiene nada que ver con la verdad, es un fraude y no podemos aceptarlo. Se ha robado la victoria del pueblo y no permitiremos que eso pase", ha aseverado Fayulu, en un comunicado publicado en su perfil de la red social Twitter.

"Saben mejor que nadie que este resultado ha sido inventado y configurado por los círculos oscuros del Frente Común para el Congo (FCC)", ha expresado en relación con la plataforma electoral dirigida por el actual mandatario, Joseph Kabila. "Estos resultados no tienen nada que ver con la verdad de las urnas", ha añadido.

Fayulu ha recalcado que los resultados proclamados de forma provisional por las autoridades electorales suponen "un fraue electoral inaceptable" que tienen como meta "provocar un desorden generalizado en todo el territorio nacional".

En este sentido ha asegurado que rechaza "categóricamente los resultados publicados por la CENI", los cuales ha tildado de un "completo fraude" y ajenos a la decisión de los congoleños. "Ningún congoleño puede tolerar un abuso de autoridad así que, de hecho, es un grave atentado contra la dignidad de nuestro país y de su pueblo", ha remachado.

Tras dejar claro su rechazo a los resultados hechos públicos por la CENI, el candidato presidencial ha emplazado a sus seguidores a un "último combate" para conseguir imponer a los "enemigos de la democracia" el "respeto estricto a la verdad de las urnas".

"Levantémonos todos juntos, como un solo hombre, para proteger nuestra victoria. Mano sobre mano, mnatengamos este combate, convencidos, como dijo Rossy Mukendi, hasta que el pueblo consiga la victoria", ha afirmado el candidato presidencial.

Fayulu ha hecho un llamamiento a la Conferencia Episcopal Nacional de Congo (CENCO) y a la Iglesia de Cristo de Congo para que "revelen" a los congoleños y al "mundo entero" el nombre de "quien ha sido el realmente elegido por el pueblo".

El llamamiento lo ha ampliado a Naciones Unidas, la Unión Africana y a la comunidad internacional, a quienes ha pedido que, por solidaridad "entre los pueblos", apoyen "al pueblo congoleño" en su intento por "restablecer la verdad de las urnas".

Los resultados provisionales dan a Fayulu el 34,83 por ciento de los apoyos con 6,3 millones de votos, por delante del candidato del gubernamental Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), Emmanuel Ramazani Shadary, que ha alcanzado 4.357.359 votos.

El presidente de la CENI, Corneille Nangaa, ha dado las gracias a la población y a la prensa, y ha indicado que los comicios han contado con una participación del 47,56 por ciento.

Las elecciones debieron haberse celebrado en diciembre de 2016, cuando finalizó el mandato del mandatario, Joseph Kabila, si bien han sido aplazadas en varias ocasiones desde entonces.

A pocos días de su celebración definitiva, la propia CENI aplazó la votación en las localidades de Beni, Butembo y Yumbi debido al brote de ébola en el noreste del país y los recientes enfrentamientos armados --en el caso de Yumbi--.

Los comicios tienen una gran importancia en el país, que no ha vivido una transición política pacífica desde su independencia de Bélgica en 1960. Kabila accedió al poder en 2001 tras el asesinato de su padre, Laurent-Désiré Kabila.