Lapid cuestiona la capacidad de Netanyahu para dirigir la guerra

Archivo - Yair Lapid, líder de la oposición israelí. - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/JINI - Archivo

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro israelí y ahora líder de la oposición, Yair Lapid, ha puesto en duda la capacidad del primer ministro Benjamin Netanyahu para gestionar una situación como la actual y, si bien ha reconocido que reemplazarle en plena guerra no sería idóneo, que siga en el cargo "es aún peor".

"No confío en Netanyahu. Es un hombre en el que no se puede confiar para dirigir una guerra. Si esto hubiera ocurrido bajo mi mandato, habría dimitido ese mismo día", ha dicho Lapid, en declaraciones a Army Radio, la emisora del Ejército israelí, que han sido recogidas por el diario 'Times of Israel'.

Lapid ha asegurado que durante el tiempo que estuvo como primer ministro --apenas medio año--, "Hamás sabía que no podía atacar". En esta ocasión, ha dicho, el grupo palestino ha sabido reconocer "la debilidad de los dirigentes del país" para cometer el "peor" ataque de la historia sobre territorio israelí.

"¿Cómo se puede confiar en un gabinete encabezado por Netanyahu? (...) Cambiar de primer ministro en plena guerra no es bueno, pero el hecho de que esté en el cargo es peor", ha dicho el actual jefe de la oposición.

Los ataques de Hamás del 7 de octubre dejaron un balance de 1.200 muertos y casi 240 rehenes. Desde entonces, Israel ha respondido con dureza a través de una cruenta campaña de bombardeos e incursiones terrestres que han dejado tras de sí una Franja de Gaza destruida y casi 21.000 muertos.