La OPS insta a hacer más test para obtener el "cuadro completo" del coronavirus en América

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, ha instado a todos los gobiernos americanos y acelerar y aumentar el número de pruebas diagnósticas entre sus habitantes para obtener el "cuadro completo" del coronavirus en la región y ajustar así las medidas preventivas de modo que sean más eficaces.

"Estamos luchando contra un enemigo invisible, no solo porque no lo podemos ver, sino porque no tenemos un cuadro completo sobre cómo está afectando el coronavirus a nuestras sociedades", ha dicho Etienne en una sesión informativa con periodistas.

"Esto debe cambiar (...) Necesitamos saber cuánta gente se ha infectado para guiar nuestras acciones", ha defendido, animando a los países de la región a "acelerar y expandir" los test del Covid-19.

No obstante, se ha mostrado consciente de que "a medida que los casos han aumentado los países se han enfrentado a más dificultades", entre las que ha destacado la falta de pruebas diagnósticas y que las cadenas de suministros de este y otros insumos médicos están sometidas a "un nivel de presión sin precedentes" que hace difícil conseguirlos.

Por ello, la OPS ha enviado esta misma semana 1,5 millones de test para el Covid-19 a distintos países de toda la región y tiene previsto enviar otros tres millones en las semanas siguientes.

Etienne ha incidido igualmente en la importancia de "asegurar el acceso de todos" a las pruebas diagnósticas y, en general, al sistema sanitario, advirtiendo de que "los precios altos crean una barrera" entre el paciente y el tratamiento. "Esto será aún más importante cuando se trate de acceso a las vacunas", ha apuntado.

La jefa de la OPS ha señalado además que "esto es una oportunidad para reforzar los sistemas sanitarios" de la región, de "construir resiliencia", "para garantizar que están preparados para enfrentarse a futuras pandemias (...) sin dejar a nadie atrás".

Etienne ha aseverado que la OPS "trabaja día y noche" para lograr que estas recomendaciones "se hagan realidad" y ha apelado a "la solidaridad" entre países para contribuir a ello.

CÓMO Y CUÁNDO LEVANTAR LA CUARENTENA

Por otro lado, los expertos de la OPS se han referido a la disparidad en las medidas adoptadas por los gobiernos americanos y en el momento en el que las han implementado y empezado a revocar, especialmente la cuarentena.

El director adjunto de Emergencias de la OPS, Sylvain Aldighieri, ha atribuido las diferentes respuestas en la región a que en estos momentos hay "un mosaico de escenarios" que van desde países donde ya se observa una transmisión comunitaria a otros en los que solo se han detectado "casos esporádicos".

"La situación es muy variable y muchos países van a necesitar un periodo más importante de implementación de esas medidas para evaluar su impacto y determinar si han llegado al pico", ha señalado.

A este respecto, el director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, ha llamado la atención sobre "el movimiento de personas (entre países), ya sea por deportación o por migración" porque puede aumentar el riesgo de contagio.

Ugarte se ha referido en concreto a la situación de Venezuela, con cinco millones de migrantes, la mayoría en la región, aunque "miles" están volviendo a su país ante la crisis sanitaria. Ha pedido a los gobiernos dedicar especial atención a quienes se encuentran en "situaciones de vulnerabilidad", citando también a los pueblos indígenas.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, ha abogado por "adaptar las medidas a la realidad nacional", si bien en el caso del confinamiento social ha advertido de que "hay que ser muy cuidadosos" a la hora de levantarlo.

En su opinión, la llamada desescalada solo se puede iniciar a partir de "información fiable" sobre el número de personas contagiadas y realizarla "paso a paso, primero con las actividades más esenciales", para evitar "una nueva ola" que colapse el sistema sanitario. "Hay que monitorear bien y planificar para que haya una transición segura", ha sostenido.