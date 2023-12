Orbán insiste en el bloqueo a abrir negociaciones con Ucrania para su adhesión a la UE por falta de reformas

Archivo - El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (archivo) - Europa Press/Contacto/HATIM KAGHAT - Archivo

BRUSELAS, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha insistido este jueves en su posición de bloqueo a abrir negociaciones con Ucrania para su adhesión a la Unión Europea (UE), asegurando que Kiev tiene pendientes reformas que la Comisión Europea fijó como prioritarias.

A su llegada a la cumbre europea en la que acapara todos los focos por su veto a la apertura de conversaciones de adhesión con Kiev, el dirigente húngaro ha recalcado que la ampliación consiste en un proceso basado en méritos y Ucrania tiene que cumplir una serie de requisitos todavía.

"Hemos fijado siete condiciones y la evaluación de la propia Comisión es que tres de las siete no se han completado, por lo que no tiene sentido que negociemos", ha argumentado Orbán. Esta situación, a su juicio, es motivo "suficiente" para no dar todavía luz verde a Ucrania, reiterando que "no hay posibilidad de empezar negociaciones" con Kiev hasta que no haya completado todas las reformas prioritarias fijadas por Bruselas. "No estamos aquí para hacer negocios ni para hacer tratos. Esto va de principios y valores", ha subrayado.

El dirigente magiar, que mantiene el bloqueo también al apoyo militar y financiero a Kiev, ha asegurado que la ayuda a corto plazo está garantizada mientras que Hungría se abre a que el apoyo financiero a largo plazo se encuadre en un plan fuera del presupuesto europeo, como sí piden el resto de Estados miembros.

Los líderes de la UE se reúnen este jueves y viernes en Bruselas con el reto de preservar la unidad para acordar la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania, en una cumbre que gira en torno al veto que plantea Orbán a todas las medidas de ayuda a Ucrania, incluyendo su adhesión al club europeo.