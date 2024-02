Orbán justifica la retirada de su veto a la ayuda a Ucrania tras recibir garantías del control de los pagos

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, saluda a otros líderes en Bruselas - Benoit Doppagne/Belga/dpa

BRUSELAS, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha justificado este jueves la retirada de su veto a la ayuda de 50.000 millones para Ucrania tras recibir garantías de que el dinero se utilizará de forma "razonable" y de que se establecerá un mecanismo de control de los desembolsos.

Así lo ha asegurado el propio Orbán en un vídeo difundido a través de sus redes sociales junto a un mensaje en el que asegura: "¡Nos hemos enfrentado! ¡El dinero de los húngaros no puede darse a los ucranianos! No tomaremos parte en la guerra, no enviaremos armas, seguimos del lado de la paz".

La argumentación de Orbán es que temía que el dinero de los fondos europeos que aún no se ha entregado a Hungría fuese a parar a manos de Ucrania y que se pusiesen recursos en manos de Kiev "durante demasiado tiempo y sin control".

Orbán, que bloqueó el acuerdo para una ayuda a Ucrania de 50.000 millones en cuatro años en la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno de diciembre, ha cedido este jueves después de que los líderes hayan accedido a que la Comisión realice un informe anual sobre la aplicación del mecanismo, una concesión a la revisión cada doce meses que pedía Budapest, aunque sin la votación que reclamaba.

De igual modo, el acuerdo alcanzado a 27 incluye un debate a nivel de dirigentes sobre la aplicación del mecanismo y, en caso necesario, dentro de dos años, el Consejo Europeo invitará a la Comisión a presentar una propuesta de revisión en el contexto del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), en el que se enmarca la ayuda financiera para Ucrania.