La OTAN permitirá a Ucrania comprar armas y municiones a través de su agencia de adquisiciones

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev - OTAN - Archivo

BRUSELAS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La OTAN permitirá a Ucrania adquirir armas, municiones y equipamiento militar a través de su agencia centralizada de adquisiciones, por lo que Kiev tendrá acceso a equipamiento de defensa de forma más rápida y económica, después de que el país se haya incorporado a una asociación de apoyo de la Alianza Atlántica destinada a reforzar la cooperación militar e industrial.

Así lo ha anunciado este jueves en un comunicado la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés), que ha explicado que el acuerdo permitirá a Ucrania beneficiarse del sistema de compras de la Alianza y abrirá nuevas oportunidades para que las empresas ucranianas suministren material y servicios militares a los países aliados.

"Esta asociación contribuirá a conectar más estrechamente a la industria ucraniana con oportunidades de crecimiento, al tiempo que permitirá a los aliados y socios aprender de la innovación y la experiencia operativa de Ucrania, puestas a prueba en el campo de batalla", ha destacado la directora de Apoyo a las Operaciones de la NSPA, Jacqueline Borsboom, en declaraciones remitidas en el escrito.

En concreto, Ucrania se ha incorporado a la Asociación de Apoyo a la Cooperación en materia de Seguridad (SCSP, por sus siglas en inglés) de la OTAN, con el objetivo de "seguir fortaleciendo la base industrial de Ucrania" e incorporar sus conocimientos y experiencia al desarrollo, suministro y mantenimiento de capacidades militares.

La asociación, creada en 2025 para proporcionar un apoyo sostenible a Ucrania mediante un sistema estructurado de adquisiciones, cuenta actualmente con siete miembros: Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Reino Unido, la sede de la OTAN y, desde ahora, Ucrania.

Según ha detallado la agencia, el Consejo del Atlántico Norte, principal órgano de decisión política de la Alianza, autorizó el pasado mes de abril que la NSPA pudiera convocar licitaciones y firmar contratos directamente con empresas de la industria ucraniana, facilitando así su participación en los procesos de adquisición de la organización.

400 MILLONES DE EUROS EN ASISTENCIA A UCRANIA

Por otra parte, la NSPA ha recordado que desde el comienzo de la invasión rusa ha movilizado alrededor de 400 millones de euros en asistencia a Ucrania a través del fondo fiduciario del Paquete de Asistencia Integral (CAP), destinado a proporcionar suministros médicos, combustible, infraestructuras críticas y apoyo en materia de ciberseguridad.

A esta cantidad se suman otros 219 millones de euros aportados por la Coalición de Capacidades Informáticas para modernizar las capacidades digitales de defensa de Ucrania, además de la donación de millones de litros de combustible por parte de distintos países aliados.

La agencia ha explicado que sus asociaciones de apoyo permiten a varios países de la OTAN agrupar sus necesidades de adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de generar economías de escala y reducir potencialmente los costes de las compras conjuntas.