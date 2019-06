La OTAN pide "evitar una escalada" y "errores de cálculo" en el golfo Pérsico

Publicado 26/06/2019 14:07:08 CET

BRUSELAS, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reclamado "evitar una escalada" y "errores de cálculo" en el golfo Pérsico y ha dejado claro que "todos" los aliados están preocupados por "las acciones desestabilizadoras" de Irán en la región, su programa de misiles, y tienen claro que "Irán no debe desarrollar armas nucleares".

"Necesitamos evitar una escalada, evitar errores de cálculo en el Golfo y en la región porque hemos visto que es importante evitar ir a una situación todavía más peligrosa y difícil de la que vemos hoy", ha subrayado en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN.

Stoltenberg ha respaldado el "mensaje claro" de la Administración de Donald Trump de que "están listos para sentarse a hablar con Irán y reducir tensiones".

A pesar de no estar formalmente en la agenda, los ministros de Defensa aliados abordarán el aumento de las tensiones con Irán en el Golfo Pérsico y esperan que el jefe del Pentágono en funciones, Mark Esper, les informe de la situación en una región que es "importante para todos los aliados", ha dicho Stoltenberg, quien ya este martes dejó claro que "la OTAN no está directamente implicada en el Golfo".

Los aliados están preocupados por el creciente riesgo de un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán tras los últimos ataques a petroleros cerca del estrecho de Ormuz, por el que pasa un 40 por ciento del crudo mundial, el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán y la decisión de la Administración de Donald Trump de dar marcha atrás en el último momento a un ataque selectivo contra Irán.

"Seremos comedidos, pero no tímidos para proteger a la gente en la zona, proteger la navegación en la zona y tomaremos los pasos necesarios de forma comedida. El presidente (Trump) ha sido muy claro de que no quería matar a iraníes pero queremos garantizar que todos los países en la región tiene acceso para navegar en aguas", ha asegurado la embajadora estadounidense ante la OTAN, que ha asegurado que "no hay necesidad de ser específicos" sobre las líneas rojas de Estados Unidos para no atacar Irán.