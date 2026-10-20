La OTAN reforzará con más medios su presencia en el mar Negro tras el incremento de ataques con drones

Archivo - Bandera de la OTAN - Elisa Schu/dpa - Archivo

BRUSELAS, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha acordado este martes desplegar medios adicionales en la región del mar Negro para reforzar la seguridad ante el incremento de las amenazas con drones, después de que los embajadores de los países aliados hayan abordado la situación de seguridad en la zona durante una reunión del Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de decisión política de la Alianza.

"La OTAN enviará activos adicionales a la región, incluido apoyo para vigilancia, reconocimiento y forense. Continuaremos unidos y asegurándonos de que estamos preparados y en capacidad de enfrentar cualquier amenaza y mantener a salvo a nuestro mil millón de personas", ha señalado la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, en un mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, Hart ha recordado que la Alianza Atlántica ya ha reforzado su presencia militar en el flanco oriental, especialmente mediante el despliegue de capacidades antidrones, con el objetivo de mejorar la protección de los países aliados frente a posibles amenazas aéreas.

Aunque la portavoz euroatlántica no ha detallado qué medios adicionales serán enviados ni cuándo se producirá su despliegue, el anuncio supone un nuevo refuerzo de las capacidades de vigilancia y seguridad de la OTAN en el mar Negro, una región afectada por los recientes ataques con drones contra buques comerciales frente a las costas de Rumanía y Bulgaria.

La reunión de este martes se produce después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantuviera el pasado jueves un encuentro con el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, y el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, en los márgenes del Consejo Europeo, en el que ambos dirigentes solicitaron abordar los últimos incidentes en el mar Negro y estudiar medidas para reforzar la seguridad en la región.

Tras aquel encuentro, el presidente rumano calificó de "inaceptables" los ataques contra buques comerciales registrados en las proximidades de las costas de Rumanía y Bulgaria, que han dejado varios marineros muertos, heridos o desaparecidos, y advirtió de que estos incidentes ponen en peligro "vidas humanas, el comercio mundial e infraestructuras críticas".

Dan alertó además de que la Alianza Atlántica se enfrenta a "un nuevo tipo de desafío", similar al que experimentó hace un año en la frontera rumana del río Danubio con Ucrania, cuando fue necesario recurrir a equipamiento militar aliado para hacer frente a las amenazas de drones aéreos.

"En aquel momento, recurrimos a nuestros aliados, recibimos el equipamiento necesario y la situación se estabilizó. Hoy necesitamos soluciones adaptadas a los desafíos de seguridad en la parte oriental del mar Negro", defendió el mandatario rumano.