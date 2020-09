La OTAN trata con Polonia y los países bálticos las últimas detenciones en Bielorrusia

BRUSELAS, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha tratado por teléfono con los ministros de Exteriores bálticos y de Polonia los últimos acontecimientos en Bielorrusia tras las detenciones de figuras opositoras como Maria Kolesnikova, consideradas ejemplo de la represión emprendida por la crisis abierta tras las elecciones presidenciales.

Según ha informado la OTAN en un comunicado, Stoltenberg ha mantenido conversaciones por separado con los ministros lituano, Linas Linkevicius; estonio, Urmas Reinsalu; letón, Edgars Rinkevics; y polaco, Zbigniew Rau. En los contactos, el jefe de la OTAN ha mostrado su preocupación por las detenciones arbitrarias y por el secuestro de líderes opositores en la antigua república soviética, que suponen violaciones "inaceptables" del Derecho internacional.

"Todos los aliados apoyan la soberanía e independencia de Bielorrusia. Tanto Minsk como Moscú deben respetar el derecho de los bielorrusos a determinar su propio futuro", ha subrayado.

Ante los socios bálticos, ha insistido en que la OTAN sigue de cerca los acontecimientos en Bielorrusia y permanece vigilante, "estrictamente defensiva", para repeler cualquier intento de ataque contra algún miembro de la Alianza.

El político noruego ha llamado a las autoridades de Minsk a respetar los derechos fundamentales y las libertades de expresión y protesta pacífica y ha reiterado que no hay un refuerzo militar de la OTAN en las fronteras bielorrusas, como alega el presidente Alexander Lukashenko, por lo que no es admisible que eso se use como pretexto para reprimir al pueblo bielorruso.

MANTENER BIELORRUSIA EN LA AGENDA

Tras la llamada de Stoltenberg, el ministro estonio ha destacado que es importante mantener la situación de Bielorrusia "en lo alto de la agenda internacional", así como continuar apoyando a la población bielorrusia y denunciando la represión de Minsk.

Mientras, el titular de Exteriores lituano, uno de los más críticos con Lukashenko desde que estallaran las protestas, ha respondido a los ataques de Bielorrusia contra la OTAN, asegurando que son una "excusa patética" para continuar oprimiendo.