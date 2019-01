Los países del sur de África convocan una reunión de emergencia para hablar de RDC

Publicado 15/01/2019 14:07:57 CET

Una investigación de varios medios en base a datos de la comisión electoral y los obispos sitúa a Fayulu como ganador

KINSHASA, 15 Ene. (Reuters/EP) -

La Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC) ha convocado para este jueves una reunión de emergencia en Adís Abeba con el fin de discutir sobre las disputadas elecciones presidenciales en República Democrática del Congo (RDC), según ha desvelado este martes un asesor del presidente saliente, Joseph Kabila, a Reuters.

El opositor Martin Fayulu, al que los sondeos daban como favorito, presentó un recurso por fraude ante el Tribunal Constitucional del país el sábado reclamando un recuento de los resultados oficiales, que sitúan como ganador al también opositor Félix Tshisekedi, con el 38 por ciento de los votos.

El domingo, la SADC había reclamado un recuento de los votos en RDC pero dos de sus principales miembros, Sudáfrica y Zambia, dieron marcha atrás el lunes y dijeron que no presionarán para ello.

Entretanto, en Kinshasa, el Constitucional ha iniciado este martes la vista de los recursos presentados contra los comicios, llamados a facilitar la primera transición democrática en el país desde su independencia y a poner fin al mandato de Kabila, que expiró en diciembre de 2016.

La Comisión Electoral Independiente (CENI) anunció el jueves pasado la victoria de Tshisekedi, rápidamente contestada por Fayulu, quien sospecha que el opositor habría llegado a un acuerdo con Kabila para un reparto del poder. El hecho de que los partidarios del presidente saliente se hayan hecho con la mayoría en la Asamblea no ha hecho sino acrecentar esa sospecha.

Por su parte, la Conferencia Episcopal congoleña (CENCO) aseguró el mismo jueves que en base a los datos de que dispone obtenidos por sus observadores desplegados en todo el país durante la jornada electoral, Tshisekedi no fue el ganador, si bien no quiso desvelar quién sería. No obstante, fuentes diplomáticas que han visto los datos de la CENCO dijeron a Reuters que se trataría de Fayulu.

Así las cosas, este martes Radio France International, TV5 Monde y 'Financial Times' han señalado que, en base a una filtración de datos procedentes de la CENI y de la CENCO y analizada en colaboración con el Grupo de Estudios sobre Congo (GEC) de la Universidad de Nueva York, Fayulu sería el ganador.

Según explica RFI, el primero de los documentos es una base de datos de la CENI con el 87 por ciento de los votos contabilizados, mientras que el segundo es un documento de la Conferencia Episcopal sobre el 42,92 por ciento de los votos. De acuerdo con los medios que han analizado ambos, los datos que ofrecen concuerdan: Fayulu se habría impuesto con entre el 59 por ciento y el 62 por ciento de los votos.