Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este jueves la muerte de doce presuntos terroristas en nuevas operaciones lanzadas en los últimos días contra milicianos separatistas baluches en la provincia de Baluchistán (oeste), en el marco del refuerzo de las ofensivas en la zona, con el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) como principal objetivo.

Así, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que las operaciones han sido lanzadas desde el 20 de noviembre en las localidades de Nushki, Sevi, Panjgur y Kech, antes de destacar que todos los muertos eran miembros de Fitna al Hindustan, nombre con el que Islamabad se refiere al BLA y otros grupos armados baluches que operan en la provincia, situada cerca de la frontera con Afganistán.

El Ejército ha recalcado que las operaciones se saldaron además con la destrucción de varios "escondites terroristas" y con la incautación de ramas, al tiempo que ha hecho hincapié en que los militares y las fuerzas de seguridad "continuarán a pleno ritmo" para "erradicar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero".

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik-i-Taliban Pakistán (TTP), un grupo conocido como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.