Pakistán cumplirá "con total seriedad" con la coalición marítima de Riad tras el ataque mortal de los hutíes

Archivo - El ministro de Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha asegurado este miércoles que aplicará "con total seriedad" los compromisos alcanzados en el marco de la coalición militar de defensa marítima impulsada por Arabia Saudí y con el apoyo de otros doce países --además de Islamabad--, tras la muerte de tres marineros paquistaníes en un ataque perpetrado en la víspera por los rebeldes hutíes contra un buque frente a las costas de Yemen.

"Pakistán es signatario de (...) la coalición marítima y lo aplicaremos con total seriedad. En este sentido, estamos en contacto con las autoridades saudíes, incluso en relación con este último incidente en el que fallecieron tres ciudadanos paquistaníes", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi.

En rueda de prensa, el portavoz paquistaní ha lamentado la muerte de los tres marineros y ha indicado que un nacional más resultó herido, tras el ataque reivindicado por los hutíes contra un buque mercante presuntamente con armamento saudí en su interior.

"Siguiendo instrucciones del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, estamos verificando los detalles de este acuerdo, lo cual se inscribe, una vez más, en el marco de nuestra cooperación con Arabia Saudí", ha agregado.

El ataque ha dejado además otras tres víctimas mortales: un marinero de nacionalidad indonesia y dos miembros de las fuerzas armadas yemeníes, de acuerdo a las informaciones de la Guardia Costera de Yemen.

Además de Pakistán, países como Turquía, Egipto y Qatar se han sumado a una coalición militar de defensa marítima con vistas a operar en el mar Rojo, golfo de Adén y Bab el Mandeb.

La llamada Alianza Multinacional de Defensa Marítima pretende mejorar la protección de "las rutas marítimas internacionales y abordar las amenazas a la navegación marítima y el comercio global" en esta zona, en pleno auge de hostilidades entre Irán --respaldado por los hutíes-- y Estados Unidos --con numerosos aliados en el golfo Pérsico.