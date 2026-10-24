Un palestino muerto y su familia herida tras un tiroteo en el noroeste de Israel

Archivo - Azawtar Al Gharbieh, localidad en Líbano - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano palestino ha muerto y otros dos miembros de su familia --su esposa y su hijo-- han resultado heridos este viernes tras un tiroteo registrado en la localidad de Shefa Amr, en el noroeste de Israel, según han denunciado las autoridades palestinas.

El suceso se habría registrado durante la mañana del viernes y se habría cobrado la vida de un hombre de 79 años, en lo que las autoridades palestinas, a través de la agencia 'WAFA', han relacionado con el repunte del "crimen organizado" y una "creciente sensación de inseguridad" entre los ciudadanos palestinos que residen en territorio israelí.

Este fallecimiento elevaría a 168 el número de ciudadanos palestinos y residentes en Israel muertos desde el comienzo del año. En 2025, el número se elevó hasta un total de 252, una cifra récord, según datos de la ONG 'Abraham Inititiatives'.

Según las autoridades, ciudadanos árabes e israelíes de origen palestino han secundado una serie de movilizaciones en localidades predominantemente árabes del país para protestar contra la escalada de la delincuencia violenta en sus comunidades. Los manifestantes acusan a las autoridades israelíes de inacción y complicidad ante un fenómeno que ha visto cuadruplicar la cifra de homicidios en la última década.

Asimismo, representantes de la comunidad sostienen que el problema excede la lucha contra el crimen organizado y señalan al Gobierno israelí y a los cuerpos de seguridad por desatender deliberadamente la crisis. A su juicio, la omisión de los organismos oficiales ha favorecido el deterioro de la seguridad pública y ha propiciado un entorno impune en el que se expande la violencia.