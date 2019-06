Los palestinos rechazan las propuestas económicas del plan de paz de EEUU

Publicado 22/06/2019 20:00:41 CET

CIUDAD DE GAZA, 22 Jun. (Reuters/EP) -

Las autoridades palestinas han expresado este sábado su rechazo a las propuestas económicas reveladas este sábado y preparadas por Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump. La iniciativa contempla un paquete de inversiones en los territorios palestinos para reforzar un posible acuerdo de paz con Israel.

Una dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hanan Ashraui, ha afirmado que el plan son "todo promesas abstractas" y ha subrayado que la única salida es una solución política.

"Si realmente les importa la economía palestina, deberían empezar por levantar el bloqueo de Gaza, frenar el robo de nuestro dinero pro parte de Israel y nuestros recursos y tierras y abrir nuestras aguas territoriales, nuestro espacio aéreo y nuestras fronteras para que podamos exportar e importar libremente", ha argumentado.

Así, considera que la propuesta estadounidense es "un planteamiento totalmente equivocado". "Que pongan fin a la ocupación, la condición más básica para la prosperidad. No puede haber prosperidad bajo la ocupación", ha subrayado.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que gobierna el enclave palestino de Gaza, ha expresado su rechazo de forma aún más tajante: "Palestina no se vende".

"Rechazamos el 'acuerdo del siglo' y todas sus facetas, la económica, la política y la de seguridad", ha afirmado un portavoz de Hamas, Ismail Rudwan, desde Gaza. "La cuestión palestina es una cuestión nacionalista. Es una cuestión de un pueblo que quiere estar libre de ocupación. Palestina no se vende y no se negocia. Palestina es una tierra sagrada y la ocupación no tiene otra alternativa que marcharse", ha argumentado.

En cambio, el ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, ha calificado de "prometedor" el plan. "Lo que se ha publicado hasta ahora tiene buena pinta, incluso muy buena. Siempre estamos a favor del desarrollo de la conomía palestina, del final de la crisis humanitaria en Gaza, de garantizar la prosperidad económica en las comunidades palestinas", ha apuntado en declaraciones a la cadena israelí Reshet TV. "El mundo entero quiere ayudar a los palestinos... excepto los propis palestinos", ha remachado.

La iniciativa de Kushner prevé inversiones por 50.000 millones de dólares que saldrían de un fondo global de inversiones financiado por las potencias árabes e incluye un corredor de transportes para conectar Gaza y Cisjordania por 5.000 millones de dólares.

El plan "Paz hacia la prosperidad" será presentado la semana que viene por el propio Kushner en Bahréin en una conferencia a la que ya han rechazado asistir los palestinos, pero a la que sí acudirán Arabia Saudí, Jordania y otros países de la región.