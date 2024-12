El Papa denuncia la "crueldad" de los bombardeos israelíes en Gaza

Israel critica las palabras de Francisco y su "doble rasero"

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha denunciado este sábado la "crueldad" de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza después de que el viernes murieron al menos 25 palestinos, incluidos siete menores de edad, en un bombardeo en Yabalia.

"Ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra. Es una crueldad", se ha lamentado el Pontífice en unas declaraciones no preparadas y recogidas por la agencia de noticias vaticana Vatican News. "Quiero decir esto porque me toca el corazón", ha añadido.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha criticado al Papa y ha denunciado que "crueldad es que los terroristas se escondan detrás de niños mientras intentan asesinar a niños israelíes". "Crueldad es tener a cien rehenes durante 442 días, incluidos un bebé y un niño que están en manos de terroristas que los maltratan", ha argumentado en un comunicado.

"Lamentablemente el Papa ha elegido ignorar todo esto y también el hecho de que las acciones de Israel tenían como objetivo a terroristas que utilizaban a niños como escudos humanos", ha agregado.

Además, han calificado de "particularmente lamentables" las palabras de Francisco porque "están desconectadas de la verdad y del contexto de los hechos de la lucha de Israel contra el terrorismo yihadista, una guerra de varios frentes a la que fue arrastrado desde su inicio, el 7 de Octubre".

"La muerte de cualquier persona inocente en una guerra es una tragedia. Israel realiza esfuerzos extraordinarios para evitar dañar a inocentes, mientras que Hamás realiza esfuerzos extraordinarios para incrementar el daño a los civiles palestinos", ha reprochado Israel.

Por ello considera que "la culpa debería recaer únicamente en los terroristas y no en la democracia que se está defendiendo de ellos". "Basta de dobles raseros y de señalar al Estado judío y a su pueblo", ha remachado el comunicado.