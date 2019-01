París avisa que no se puede poner una fecha límite a la solución de emergencia para la frontera irlandesa

Publicado 08/01/2019 17:56:33 CET

BRUSELAS, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, ha avisado este martes al Gobierno británico de que no se puede poner una fecha límite a la solución de emergencia acordada para evitar la vuelta a una frontera dura en Irlanda y ha instado al Parlamento británico a ratificar el acuerdo del Brexit porque es "el único posible".

"Es por tanto una solución de último recurso, pero no podemos considerar de partida que es una solución temporal. Es una solución que no queremos, pero que no podemos limitar en el tiempo", ha avisado la ministra gala en declaraciones a la prensa en Bruselas en el marco del Consejo de Asuntos Generales, donde el Brexit no estaba en la agenda.

Loiseau ha insistido en que "nadie quiere atrapar a Reino Unido en la solución del 'backstop' irlandés", que pasa por la permanencia de Reino Unido en una Unión Aduanera con la Unión, algo que sólo se utilizará "a menos que y hasta que" haya una alternativa mejor. "Se utiliza solo si no hemos podido ponernos de acuerdo sobre la relación futra y hasta que nos pongamos de acuerdo", ha incidido la ministra gala.

"Esto son garantías políticas, pero no hay nada más que podamos hacer", ha remachado, en referencia a las garantías políticas y jurídicas que ha reclamado May para garantizar que la solución de emergencia para la frontera no se aplicará de forma permanente.

El acuerdo del Brexit, ha avisado la ministra gala, "es el único acuerdo posible", por lo que ha confiado en que "este acuerdo pueda ser ratificado en el Parlamento británico la próxima semana, insistiendo en que los europeos "han hecho concesiones" para lograrlo y en todo caso ha dejado claro que Francia está preparada para hacer frente a "todos los escenarios" posibles, "incluido un no acuerdo".

Al ser preguntada por la posibilidad de que se aplace el Brexit, extendiendo las negociaciones del Artículo 50 del Tratado de la Unión, la ministra gala ha dejado claro que las autoridades británicas no han pedido este extremo.

"No trabajo con hipótesis. La situación actual ya es suficientemente compleja. No lo han pedido las autoridades británicas", ha remachado, dejando claro que en la reunión que mantuvo la 'premier' con el presidente francés, Emmanuel Macron, la semana pasada habló de "garantías" pero "de nada más".

"Realmente necesitamos una ratificación del Acuerdo de Retirada. Esta es la mejor solución para ambas partes", ha zanjado.

"La extensión por ahora no lo hemos discutido. En principio el 29 es la fecha final, a menos que haya un cambio más radical", ha agregado por su parte el ministro de Exteriores italiano, Enzo Milanesi, preguntado por la posibilidad de extender el Artículo 50. "Todo esto depende de los británicos", ha asegurado.

El ministro de Asuntos Europeos rumano, George Ciamba, cuyo país ejerce este semestre la Presidencia semestral del Consejo de la Unión, ha insistido en la necesidad de "esperar los resultados" de la votación en la Cámara de los Comunes. "Lo más importante ahora es no prejuzgar nada. Estamos preparados para cualquiera de las opciones", ha remachado.