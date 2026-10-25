El Parlamento argelino aprueba por unanimidad el envío de tropas a Níger

Archivo - Bandera de Argelia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Argelia ha aprobado este domingo por unanimidad y en sesión plenaria a puerta cerrada el envío de tropas a Níger a petición del presidente Abdelmayid Tebbune.

La propuesta ha sido aprobada por 148 votos a favor, la totalidad de los participantes, con lo que se cumple con los dos tercios necesarios previstos en la Constitución, según recoge la agencia de noticias oficial argelina, APS.

"El presidente de la Asamblea Nacional, Azuz Naseri, ha presidido hoy una sesión plenaria a puerta cerrada de la Asamblea Nacional (...) dedicada a la aprobación de la notificación presentada por el presidente de la República", explica el comunicado oficial del órgano legislativo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Ataf, ha presentado el informe en nombre de Tebbune acompañado de varios representantes de las Fuerzas Armadas. Después los portavoces de los distintos grupos parlamentarios han manifestado su apoyoa a la iniciativa.

El objetivo es "proteger los intereses energéticos y aplicar el acuerdo bilateral firmado entre los dos países hermanos y vecinos", destaca el comunicado.

Los militares argelinos serán enviados a Madama, en el norte de Níger, cerca de la frontera con Libia, concretamente a una antigua base militar francesa utilizada durante la Operación Barkhane. El objetivo es garantizar la seguridad de instalaciones de explotación de hidrocarburos, como el campo petrolero de Kafra, propiedad de la empresa estatal argelina Sonatrach.

Es la primera vez que Argelia envía tropas fuera de sus fronteras desde 1973, cuando mandó fuerzas militares en apoyo a Egipto durante la guerra árabe-israelí.