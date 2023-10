El Parlamento de Georgia fracasa en su intento de destituir a la presidenta Zurabishvili

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Georgia ha fracasado este miércoles en su intento de destituir a la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, después de que solo 86 diputados votaran a favor del 'impeachment', lejos de los al menos 100 que necesitaba.

La iniciativa para destituir a Zurabishvili ha sido presentada por la coalición de Gobierno formada por Sueño Georgiano y su socio, Fuerza del Pueblo, cuyos votos no han sido suficientes. Casi todos los diputados de la oposición, a excepción de los socialistas europeos, anunciaron de antemano que no apoyarían el 'impeachment'.

Durante la sesión ha estado presente la propia presidenta Zurabishvili, quien se ha dirigido al Parlamento recalcando que en ningún momento violó la Constitución, según recoge el diario 'Georgia Today'.

"No voy a demostrar nada aquí, ni a convencer a nadie de lo que ya es evidente. No he violado ni la esencia ni el espíritu de la Constitución. No se puede probar que hiciera algo malo o que no hiciera lo suficiente para proteger nuestro país y apoyarlo en su camino hacia la integración europea", ha enfatizado.

Zurabishvili ha criticado durante su intervención a quienes la han acusado sin pruebas y ha asegurado que aquellos líderes políticos que lo han hecho no solo la han insultado con este proceso de 'impeachment', sino que además "conducen al país al aislamiento".

El lunes el Tribunal Constitucional afirmó que Zurabishvili violó la Carta Magna georgiana al viajar a finales de agosto y principios de septiembre a países de la Unión Europea, donde habría ejercido políticas de representación exterior sin contar con el visto bueno del Gobierno.