Archivo - Un judío ultraortodoxo en una imagen de archivo. - Nir Alon / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel ha rechazado este miércoles dos proyectos de ley que buscaban suspender las detenciones de aquellos judíos ultraortodoxos que se nieguen a cumplir con el servicio militar obligatorio, una cuestión que ha suscitado la polémica en el país y que cuenta con el apoyo del primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu.

Así, la Knesset ha resuelto la votación con 63 apoyos frente a 49 votos en contra, por lo que ha avalado que sean detenidos. El primer proyecto de ley, presentado por los diputados del partido Judaísmo Unido de la Torá Meir Porush y Eliakim Stark, suspendería durante un año las detenciones, las investigaciones y los procedimientos coercitivos contra los estudiantes de yeshiva.

Esto incluiría delitos relacionados con la evasión del servicio militar, la deserción y la obtención fraudulenta de exenciones o aplazamientos del servicio militar, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El segundo, presentado por el diputado del Shas Yinon Azoulay y otros legisladores, suspendería las detenciones de todos los futuros reclutas militares que no se hayan presentado al servicio hasta la formación de un nuevo Gobierno.

Esta legislación es considerada un intento del bloque de Netanyahu de abrir una brecha entre el bloque del líder de Yashar, Gadi Eisenkot, y los partidos ultraortodoxos en medio de las negociaciones de coalición en curso.

En junio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó por unanimidad que no existía fundamento jurídico para eximir del servicio militar a los estudiantes ultraortodoxos de la comunidad haredí y apuntó que el Estado estaba obligado a reclutar a los hombres aptos.

Desde entonces, los partidos ultraortodoxos han buscado una legislación que preserve las exenciones del servicio militar para los estudiantes de la yeshiva, al tiempo que se oponen a las medidas de ejecución contra los evasores.