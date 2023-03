El Parlamento de Israel da el primer visto bueno al proyecto de ley para imponer la pena de muerte por terrorismo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel, la Knesset, ha dado su primer visto bueno al proyecto de ley que capacitaría a los tribunales del país a imponer la pena de muerte para ciertos casos de terrorismo, un castigo que había desaparecido 'de facto' en el país desde 2008.

Con 55 votos a favor y 9 en contra, la medida ha salido adelante en una lectura preliminar en la Cámara. El texto incluye que "aquellos que maten a un ciudadano israelí por motivos raciales o ejerzan la hostilidad hacia un particular en público y con la intención de dañar al Estado de Israel" podrían ser sometido a la pena capital.

Sin embargo, esta ley no se aplicará en el caso de que un ciudadano israelí mate a un palestino, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

La diputada de extrema derecha Limor Son, del partido Otzma Yehudit, ha indicado que "incluso los terroristas palestinos que son juzgados y condenados, disfrutan de condiciones agradables durante su encarcelamiento, reciben estipendios por parte de la Autoridad Palestina y son a menudo liberados en el marco de intercambios de prisioneros".

"Durante años se ha mantenido una situación absurda en Israel, donde terroristas despreciables que asesinan a judíos son encarcelados en prisiones israelíes durante años, luego son liberados y finalmente salen a la calle y caminan por ahí como cualquier otra persona", ha manifestado durante el debate en el Parlamento.