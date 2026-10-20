El Parlamento de Rumanía aprueba el nuevo gobierno del primer ministro Luca Niculescu

El nuevo primer ministro de Rumanía, Luca Niculescu - Cristian Cristel / Xinhua News / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Rumanía ha aprobado este martes el nuevo gobierno encargado al primer ministro, Luca Niculescu, poniendo así fin a meses de inestabilidad política siendo el tercer candidato propuesto por el presidente del país desde el pasado abril.

El Ejecutivo encabezado por el diplomático rumano, que recibió el encargo de formar gobierno a principios de octubre, ha sido aprobado con 280 votos a favor y 58 en contra, superando así los 233 apoyos necesarios para la toma de posesión.

El gabinete ha salido adelante con el respaldado del Partido Nacional Liberal (PNL), la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR) y el Partido Socialdemócrata rumano (PSD), formación que ostenta la mayor parte de carteras ministeriales, si bien también hay independientes en el nuevo gobierno, recoge la agencia de noticias Mediafax.

Niculescu, en sus primeras declaraciones al conocer la aprobación de su ejecutivo, ha agradecido el voto a favor de los 280 diputados "que nos honra, por supuesto, pero, ante todo, nos confiere una responsabilidad, porque conocemos las condiciones".

Asimismo, ha extendido esta gratitud a los representantes del PSD por su "apoyo e implicación en este Gobierno" y ha destacado una jornada que pone "fin a cinco meses y medio de crisis política, lo que supone un coste para los rumanos, un coste que noto en las facturas, un coste que noto en el aumento del desempleo, un coste que notamos en la situación económica y en la situación geopolítica".

Por ello, ha defendido que "es muy importante, y lo ha sido, que Rumanía cuente con un gobierno". "A partir de esta tarde, Rumanía tiene un gobierno con plenos poderes. Empezaremos a trabajar de inmediato (...) Aunque procedamos de distintos ámbitos y horizontes, aunque algunos miembros de este equipo sean políticos (...) y otros sean independientes, del mundo académico o del mundo artístico, formaremos un equipo y trabajaremos juntos", ha asegurado.

La votación pone fin a 169 días sin gobierno con plenos poderes en Rumanía desde que cayera el Ejecutivo de Ilie Bolojan. Tras él, han intentado formar gobierno, sin éxito, el exministro de Obras Públicas Adrian Vestea y el eurodiputado Siegfried Muresan.