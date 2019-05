Pelosi pide la "intervención" de la familia de Trump ante la amenaza de 'impeachment'

Actualizado 23/05/2019 22:56:59 CET

Trump carga contra la demócrata y dice que "ha perdido la cabeza"

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido este jueves la "intervención" de la familia del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar una deriva que, según ha recalcado, podría concluir con un 'impeachment' para echarle de la Casa Blanca.

"Una vez más, rezo por el presidente de Estados Unidos. Desearía que su familia, o su administración o su personal interviniera por el bien del país", ha dicho la líder demócrata en la rueda de prensa que concede cada semana, según informa CNN.

Pelosi ha retomado así el cruce de reproches que se produjo el miércoles en el marco de una reunión en la Casa Blanca en la que Trump, la jefa de la cámara baja y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, debían abordar un plan de infraestructuras en el que los dos partidos y el Gobierno llevan trabajando semanas.

Trump se negó a trabajar con los demócratas hasta que pongan fin a las investigaciones en el Congreso desencadenadas por el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos con Rusia del magnate neoyorquino y su equipo de campaña para las elecciones presidenciales de 2016.

El conocido ya como Informe Mueller descarta el delito de colusión pero sugería que Trump podría haber incurrido en obstrucción a la justicia. "Estos pueden ser delitos de 'impeachment'", ha avisado Pelosi, aunque ha insistido en que el Partido Demócrata "no va por ese camino", sino que por ahora se limita a "seguir los hechos".

Pelosi ha sido una de las voces demócratas que ha rebajado la expectativa de echar a Trump de la Casa Blanca con un juicio político en el Congreso argumentando que "sería demasiado divisorio para el país". No obstante, este jueves ha optado por mantener viva la amenaza de 'impeachment': "Sus acciones son dañinas para la Constitución".

El presidente estadounidense también se ha referido a la disputa iniciada el miércoles. "Estaba extremadamente calmado, aunque ellos dirán que estaba furioso", ha dicho en Twitter sobre la cita en la Casa Blanca con Pelosi y Schumer.

"Cuando los demócratas en el Congreso concluyan por quinta vez su falso trabajo sobre el muy decepcionante Informe Mueller descubrirán que solo entonces tendrán tiempo para hacer trabajo real", ha espetado. "¡Moveos rápido!", les ha urgido.

En respuesta, el presidente de Estados Unidos ha cargado contra Pelosi y ha dicho que "ha perdido la cabeza", según ha informado la agencia de noticias Reuters.

"Os diré algo, la he estado observando y lo he hecho desde hace mucho tiempo. No es la misma persona. Ha perdido la cabeza", ha recalcado el mandatario.

Asimismo, ha dicho que Pelosi "no comprende" el acuerdo comercial con México y Canadá y ha pedido al representante del Comercio del país norteamericano, Robert Lighthizer, dos semanas para estudiarlo.