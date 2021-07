El Pentágono confirma un incremento de los ataques contra Al Shabaab en Somalia

Archivo - El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin - Chad J. Mcneeley/US Secretary of / DPA - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha confirmado que las fuerzas norteamericanas han incrementado el ritmo de sus ataques contra la organización terrorista Al Shabaab en Somalia, donde ha desencadenado dos bombardeos esta semana.

"Lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte es que nuestros aliados somalíes han aumentado el tempo de sus ataques y han realizado contraataques cada vez más intensos", ha indicado Austin en declaraciones recogidas por la cadena internacional estadounidense Voice of America.

"El resultado", ha añadido, "es que algunos de los combates han sido bastante intensos, de ahí que realizáramos estos bombardeos de apoyo".

Estas declaraciones tienen lugar después de que Estados Unidos lanzara entre el viernes y el sábado su segundo ataque aéreo contra la organización en menos de cuatro días y después de seis meses de parón desde que el presidente norteamericano, Joe Biden, asumiera el cargo en enero.

El ataque ocurrió en el estado de Galmudug, igual que el bombardeo del pasado martes, en una operación de apoyo a los militares somalíes que combaten en tierra a los terroristas, informa el mando africano del Ejército norteamericano, AFRICOM, en un comunicado.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha precisado que el asalto ha ocurrido exactamente en la localidad de Qeycad y matizó que no había fuerzas estadounidenses en tierra durante los combates con Al Shabaab, aunque han estado realizando tareas de asesoramiento de forma remota.

En una nota adicional, el Gobierno somalí ha indicado que el ataque acabó con la vida de un número no especificado de combatientes de Al Shabaab y no dejó bajas civiles. "Al Shabaab", apostilló, "no es rival para las fuerzas especiales somalíes de los Danab y sus aliados".

Tras su llegada a la Casa Blanca, Biden inició una revisión de la política sobre ataques con drones e incursiones de comandos fuera de las zonas de guerra convencionales e impuso algunos límites temporales a estas acciones militares.

El mandatario estadounidense tomó esta postura después de que el expresidente Donald Trump hubiese flexibilizado en su mandato las reglas para los ataques con drones, recoge 'The Hill'.