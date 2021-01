Perú descarta aplazar las elecciones e imponer un nuevo confinamiento frente la segunda ola de COVID-19

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez, ha asegurado este miércoles que se mantiene la intención de celebrar las elecciones el 11 de abril, a pesar de las complicaciones que pueda presentar la pandemia, mientras que ha detallado que le Gobierno ha descartado aplicar un segundo confinamiento para hacer frente a la segunda ola de coronavirus.

"Pese a la difícil situación por la pandemia, es compromiso del presente Gobierno llevar a cabo las elecciones conforme se ha previsto, es decir, el 11 de abril en primera vuelta y el 6 junio de requerirse una segunda vuelta", ha subrayado Bermúdez en una rueda de prensa.

Esta respuesta se da tan solo un día después de que el Colegio Médico de Perú instara a la Administración a aplazar los comicios a causa de la fuerte incidencia de la pandemia en el país y el aumento en la curva de contagios.

Por otro lado, Bermúdez ha asegurado que la posibilidad de imponer un nuevo confinamiento no ha sido considerada, no obstante, ha asegurado que no se cierra la puerta a que se tome en el futuro dicha medida si la evaluación de la incidencia así lo requiere".

"Permanentemente estamos haciendo una evaluación de la enfermedad y como las decisiones que adoptamos son un balance de la salud de las personas y economía de las familias, en ese sentido, por el momento, el confinamiento de la población no ha sido considerado", ha dicho según informa 'El Comercio'.

Este mismo miércoles, el Ministerio de Salud ha confirmado 3.406 nuevos casos de coronavirus en el país andino, así como 113 decesos y 163 altas hospitalarias.

Con estas cifras, el total de contagiados en Perú es de 1.078.675, de los cuales 993.509 son pacientes que han logrado superar la enfermedad, mientras que 39.157 han perdido la vida.

Actualmente, 9.357 pacientes siguen hospitalizados a causa de la COVID-19, de los cuales 1.711 permanecen en unidades de cuidados intensivos.