Perú "no descarta" una nueva cuarentena si la tercera ola de contagios de coronavirus azota el país

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, ha afirmado que "no se puede descartar" una nueva cuarentena en caso de la que una tercera oleada de contagios de coronavirus azote el país sudamericano.

"Si la tercera ola de contagios impacta gravemente, se tomarán las medidas necesarias en la población, por lo que no se podría descartar totalmente en el futuro una cuarentena", ha defendido Cevallos en una entrevista para Exitosa Televisión, recoge 'El Comercio'.

El ministro ha trasladado su preocupación ante la llegada de una nueva serie de contagios y ha defendido que por el momento "no está planteada" dicha cuarentena, pero que, en base a las circunstancias, se aplicarán "todas las medidas de aislamiento que sean necesarias".

Además, Cevallos ha aprovechado para alentar a la población peruana a que se vacune para así evitar que una nueva ola de la pandemia golpee al país, que esta se pueda controlar y lograr la reactivación económica.

"En el caso de que esta ola de la pandemia nos golpee y no podamos contenerla porque la población no está correctamente vacunada, porque los establecimientos de salud no tienen la capacidad de contención que quisiéramos, pues sí, efectivamente esto va a golpear las posibilidades de la reactivación económica", ha defendido el encargado de la cartera sanitaria.

Cevallos ha informado de que el nivel de vacunación es "muy escaso", pues tan solo se ha inmunizado al 16 por ciento de la población del país, a la par que los servicios de atención primaria son "bastante débiles".

Los últimos datos aportados por el Ministerio de Salud en referencia a la evolución de la pandemia muestran 830 nuevos contagios y 21 fallecidos, lo que aumenta las cifras totales hasta los 2,1 millones de positivos y 196.873 muertos desde el inicio de la pandemia.