Perú pasa los 828.000 casos y el Gobierno refuerza las medidas para evitar fiestas y reuniones familiares

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Perú ha informado este domingo de 828.169 casos acumulados y de 32.742 fallecidos a causa de la pandemia del coronavirus en el país andino, cuyo Gobierno ha advertido de que reforzará la labor policial para que no se celebren fiestas y reuniones familiares.

En las últimas 24 horas se han contabilizado 653 nuevos contagios y 77 fallecidos, al mismo tiempo que ha cifrado en 706.223 el número de personas que han sido dadas de alta tras superar la enfermedad.

Perú, sexto país con mayor incidencia de la pandemia, cuenta hasta la fecha con 7.074 pacientes hospitalizados, de los cuales hay 1.287 que necesitan respiración asistida.

Por su parte, el ministro del Interior de Perú, César Gentille, ha advertido este domingo a la población de que la Policía continuará extremando las medidas para que no se celebren fiestas, ni reuniones familiares, pues no sólo es un "foco potencial de contagio", sino también "un ejemplo negativo de lo que no se debe hacer".

"Las fiestas y reuniones familiares siguen prohibidas porque implica congregación de personas y son un foco potencial de contagio", ha subrayado Gentille durante un operativo policial este domingo, el tercero ya sin toque de queda.

"Hay que actuar con responsabilidad, venimos avanzando en el combate contra el coronavirus. No debemos bajar la guardia; por ello, hay que mantener las acciones para evitar los contagios, como el uso de mascarilla, el lavado de manos y la distancia social", ha insistido.