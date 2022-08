Petro elige a Alfonso Prada como nuevo ministro del Interior de Colombia

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado este sábado que ha elegido a Alfonso Prada para ocupar el cargo de ministro del Interior en su nuevo gobierno.

Prada "será responsable de las relaciones con el legislativo y de trazar políticas en materia de derechos humanos, participación ciudadana y ordenamiento territorial", ha explicado Petro en Twitter. La decisión ha sido anunciada la víspera de la esperada toma de posesión de Petro como presidente de Colombia.

Prada es abogado con posgrados en Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Fue secretario privado del fallecido Luis Carlos Galán, concejal de Bogotá durante tres mandatos.

Ha sido concejal y representante a la Cámara y se ha destacado por participar de manera conciliadora durante la negociación de los Acuerdos de Paz.

En el ámbito de la seguridad, Petro ha anunciado también su intención de proponer la prohibición del porte de armas y no autorizar ningún tipo de permisos. "Eliminar el porte de armas en la ciudad, con beneficios positivos de acuerdo con los indicadores en la disminución de homicidios en la ciudad, ese es un tema que vale la pena valorar a nivel nacional", ha apuntado Petro en la presentación del Plan de Emergencia para la Protección de la Vida de líderes y lideresas sociales de Colombia.

"A partir de los permisos especiales, pues no existe una prohibición del porte de armas y sí un buen negocio, no debe haber permisos especiales lo cual significa que las armas incautadas deben ser destruidas inmediatamente, no revendidas", ha apuntado en declaraciones recogidas por RTVC.

En lo que respecta a la política sobre drogas, Petro ha pedido replantearlas. "Nos toca poner sobre la mesa mundial la discusión de acabar esa prohibición. Este Gobierno debe comenzar esta discusión, primero a escala Latinoamericana que es nuestra casa y es la que está sufriendo las consecuencias. Estamos montados en unos negocios prohibidos", ha indicado.

"Ustedes ven en la práctica, cómo sufre un país, todas esas décadas, sólo porque existe una prohibición. Naciones Unidas incentiva la prohibición y creo que eso hay que discutirlo", ha argumentado.

Por otra parte, Petro ha anunciado que María Isabel Urrutia será la ministra de Deportes. "Es considerada una de las grandes glorias del deporte colombiano. La vallecaucana llenó de orgullo y gloria a Colombia al lograr la primera medalla de Oro olímpica para el país en el deporte de halterofilia", ha recordado.

Además, ha desvelado el nombre de Irene Vélez como ministra de Minas y Energía. "Filósofa de la UNAL con doctorado en Geografía Política de Cophenague. Es una mujer con amplia experiencia en el sector ambiental y que tendrá la ardua tarea de liderar la transición hacia una economía no extractivista", ha destacado.

Por último, ha señalado a Gloria Inés Ramírez como próxima ministra de Trabajo. "Una defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores. Ha sido una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y la equidad de género", ha reseñado.