Pezeshkian dice que el ataque a Israel "demuestra" que la 'Cúpula de Hierro' "es más frágil que el cristal"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

El presidente de Irán recalca que Teherán "no bromea" y advierte con una acción "mucho más aplastante" si hay respuesta israelí



MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado este miércoles que el ataque con misiles lanzado el martes contra Israel "demuestra nuevamente" que el sistema antimisiles 'Cúpula de Hierro' "es más frágil que el cristal", antes de recalcar que Teherán "ha demostrado que no bromea" y ha advertido con una acción "mucho más aplastante" si el Ejército israelí responde.

"Las Fuerzas Armadas de Irán han demostrado una vez más que la supuesta cúpula de hierro de los sionistas es más frágil que el cristal", ha manifestado durante una reunión del Consejo de Ministros, antes de recalcar que supone una respuesta al asesinato del líder del brazo político de Hamás, Ismail Haniye, y del secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá.

Así, ha recalcado que la muerte de Haniye en un ataque en julio en Teherán fue "una clara violación de la soberanía y la seguridad nacional de Irán" y ha argumentado que Irán no actuó entonces "con la esperanza de que se detuviera el genocidio contra el oprimido e inocente pueblo de Gaza".

"Los países occidentales nos pidieron contención y nos prometieron establecer inmediatamente un alto el fuego en Gaza", ha destacado, antes de denunciar que "el sanguinario régimen criminal (israelí) no sólo siguió matando a mujeres y niños, sino que expandió el alcance de sus crímenes a Líbano con la explosión de 'buscas'".

Por ello, ha defendido la legitimidad del ataque iraní y ha subrayado que "demuestra también que no se bromea con nadie sobre el honor y el orgullo de la nación". "Si este régimen quiere cometer un error, recibirá una respuesta mucho más aplastante", ha puntualizado.

Pezeshkian ha criticado además "el doble rasero" y "la inacción" de la comunidad internacional frente a Israel y ha lamentado que "los organismos internacionales y los países occidentales permitan al criminal continuar los crímenes más atroces y destruir los derechos Humanos", según un comunicado publicado por su oficina.

Por último, ha hecho hincapié en que Irán "no busca una guerra, pero no tiene miedo a una guerra. "No hay límites a la hora de proteger la seguridad, la autoridad y la dignidad de nuestro pueblo y nuestro país", ha resaltado, antes de afirmar que espera que "haya cuanto antes paz, seguridad y tranquilidad en la región y en el mundo".

Las palabras de Pezeshkian han llegado poco después de que el Ejército israelí confirmara que varias de sus bases aéreas fueron alcanzadas en el ataque, si bien ha negado daños de relevancia y ha afirmado que no hubo impactos contra aviones o almacenes de armas. Sin embargo, ha rechazado dar detalles sobre el porcentaje de interceptaciones con el objetivo de "evitar dar a Irán y a Hezbolá información que les ayude a aprender lecciones".

La Guardia Revolucionaria de Irán destacó tras el ataque que el 90 por ciento de los misiles lanzados en el marco de la operación 'Promesa Verdadera II' alcanzaron con éxito sus objetivos, incluidos "centros estratégicos israelíes", bases de radares e instalaciones de organismos implicados en los ataques que se saldaron con la muerte de Haniye y Nasralá.

Los ataques llegaron además horas después de que Israel anunciara el inicio de una invasión de Líbano tras más de once meses de combates con Hezbolá, desatados al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas. En respuesta a dichos asaltos, Israel lanzó una cruenta ofensiva contra Gaza. El repunte de las tensiones ha hecho temer con una guerra a gran escala en la región.