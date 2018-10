Polémica en Malasia por el apoyo del primer ministro a un código penal islámico

Publicado 28/05/2016 8:01:32 CET

KUALA LUMPUR, 28 May. (Reuters/EP) -

El Gobierno del primer ministro malasio, Najib Razak, ha dado su apoyo esta semana en el parlamento a un código penal islámico que incluye castigos como la amputación o la lapidación, sorprendiendo a algunos de sus aliados en un país multiétnico.

Los críticos consideran que el polémico primer ministro, que se ha visto salpicado por un millonario caso de corrupción, se apoya en la ley islámica para aumentar el respaldo entre los votantes musulmanes y reforzar su liderazgo de cara a las elecciones regionales del mes próximo y las generales de 2018.

Este jueves y de manera sorprendente, el Gobierno mando al parlamento un proyecto de ley que había propuesto el Partido Islámico Pan-Malasia (PAS). Pese a que el debate sobre la ley fue pospuesto hasta octubre por el líder del PAS, Abdul Hadi Awang, el hecho de haber sido mandado al parlamento suscitó las críticas de líderes en un amplio espectro político, incluido los actuales aliados de la coalición del gobernante Barisan Nasional, que representa a etnias de comunidades chinas e indias en las islas.

"No es la ley islámica, nos referimos a ella como un aumento del castigo", ha asegurado Najib en una rueda de prensa tras reunirse con los líderes de su partido.

"Solo se aplicará a ciertas ofensas y esto depende de la competencia del Tribunal de la Sharia, por lo que sólo es aplicable a los musulmanes. No tiene nada que ver con los no musulmanes", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que los castigos se suavizarán para que no supongan lesiones o heridas de sangre.

Najib navega en una oleada de impopularidad después de que el diario 'The Wall Street Journal' informara en julio del año pasado de que varios investigadores descubrieron una transferencia de cerca de 700 millones de dólares desde el fondo estatal 1MDB a las cuentas privadas de Najib, desde entonces, grupos opositores han exigido sin éxito su dimisión.