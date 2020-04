Polémica en Perú por el reparto de leche a punto de caducar en plena crisis por la pandemia de coronavirus

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El reparto de leche a punto de caducar ha levantado la polémica este viernes en Huachipa, en el departamento de Lima, donde las autoridades han entregado a los vecinos cestas con comida para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

El pasado martes, 14 de abril, las autoridades de Hachipa repartieron cestas que contenían nueve latas de leche que caducaban el 17 de abril, tres días después, según informaciones del diario local 'Perú21'.

"Me he indignado porque yo necesito, soy madre y padre para mis tres hijos. Esas nueve leches que me han entregado en tres días no las van a terminar mis hijos. No es posible que me entreguen algo por vencer", se ha quejado una vecina de Villa Santa Rosa.

La señora, que ha preferido permanecer bajo anonimato, ha aseverado que todos los vecinos habían recibido el mismo lote de latas de leche a punto de caducar.

Las autoridades locales, a través de sus redes sociales, han hecho hincapié en que las cestas contienen productos donados y otros comprados y han insistido en que esto se debe a la falta de financiación por parte del Gobierno peruano.

Huachipa es un centro poblado que está dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Lurigancho (Chosica). El Estado ha destinado 1.033 soles (278 euros) para que dicho distrito adquiera y distribuya productos de primera necesidad.

La pandemia de coronavirus ha dejado por el momento 300 muertos y más de 13.400 casos confirmados en el país latinoamericano.