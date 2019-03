La Policía emplea gas lacirmógeno y cañones de agua contra una manifestación de la oposición en Albania

Actualizado 16/03/2019 18:38:55 CET

TIRANA, 16 Mar. (Reuters/EP) -

La Policía de Albania ha empleado gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes de la oposición, que un sábado más han intentado asaltar la sede del Parlamento tras dar dos vueltas en torno a una sede oficial en reivindicación de la convocatoria de elecciones anticipadas.

La marcha con miles de participantes se ha desarrollado pacíficamente al principio, pero un pequeño número de manifestantes se ha desgajado para lanzar piedras a los policías que custodiaban el Parlamento. Algunos manifestantes y agentes han resultado heridos de carácter leve.

Este es el quinto sábado de protestas de la oposición para exigir nuevas elecciones tras las acusaciones de corrupción y fraude electoral contra el actual Gobierno en medio de una crisis política en la que los diputados del principal partido de la oposición, el Partido Democrático, han renunciado a sus escaños, aunque sus suplentes han asumido la representación.

El líder del Partido Democrático, Lulzim Basha, ha asegurado que no habrá paz hasta que el primer ministro, Edi Rama, renuncie a su cargo para que pueda haber unas elecciones libres. "Albania no está siendo desestabilizada por las protestas en pro de los valores europeos. Está siendo desestabilizada por el crimen y el apoyo del Gobierno al mismo. Esto tiene que acabar", ha afirmado Basha. "No puede haber estabilidad sin democracia ni justicia", ha remachado.

Mientras, Rama ha participado en un acto urbanístico en Berat en el que no ha hecho referencia alguna a las manifestaciones, aunque ha subrayado que su Gobierno está para quedarse y que agotará la legislatura, que expira en junio de 2021.

El país balcánico, miembro de la OTAN, quiere comenzar las negociaciones para la adhesión a la UE este año pero el actual clima político podría retrasar el proceso.