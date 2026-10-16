La Policía de India pone en marcha un gran dispositivo de seguridad en Nueva Delhi ante nuevas protestas

Imagen de archivo de las protestas en India. - Yanni Rawat / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de India han puesto en marcha este viernes un nuevo dispositivo de seguridad en toda Nueva Delhi, la capital del país, ante nuevas protestas convocadas por el movimiento del Partido de las Cucarachas (CJP), que se reactivaron a principios de octubre y buscan lograr la dimisión del presidente de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

Las marchas están convocadas en el distrito financiero central y están lideradas por grupos de jóvenes y opositores, que alertan de que la revisión de los censos electorales favorecen al partido del primer ministro del país, Narendra Modi.

Estas revisiones han llevado a que más de 130 millones de votantes fueran eliminados, si bien la Comisión Electoral insiste en que no ha favorecido a ningún partido y ha afirmado que los votantes eliminados por error pueden volver a inscribirse. La formación gubernamental ha acusado a sus rivales políticos de intentar socavar la democracia al cuestionar indebidamente procesos electorales legítimos.

El fundador del CJP, Abhijeet Dipke, ha convocado ahora estas protestas para mostrar también su apoyo a los dos líderes del movimiento que se encuentran bajo custodia y contra los que se ha dictado una medida de prisión preventiva de cinco días.

Así, han pedido a los grupos de estudiantes y sus seguidores reunirse en el concurrido barrio comercial de Connaught Place, en Nueva Delhi, para volver a manifestarse, según informaciones de la cadena de televisión NDTV.

La Policía ha pedido a la población no acudir ni participar en este tipo de concentraciones y han procedido a cerrar zonas del centro para impedir manifestaciones. Además, ha pedido a los organizaciones desconvocar las protestas para evitar conatos de violencia.