La Policía de Pakistán lanza gas lacrimógeno y detiene a varias personas durante la marcha organizada por Imran Jan

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Pakistán ha lanzado este miércoles gas lacrimógeno contra un grupo de manifestantes al inicio de una marcha organizada por el ex primer ministro Imran Jan y que se ha saldado ya con varios detenidos en Punyab, en el este del país.

La tensión ha ido aumentando a lo largo de la jornada a medida que los activistas y miembros del partido Pakistan Tehrik Insaf (PTI) de Jan han tratado de retirar los contenedores colocados en las rutas para bloquear las vías hacia Islamabad, la capital del país.

En un mensaje difundido por la formación, Jan ha instado a "todos los paquistaníes" a salir a las calles en sus respectivas ciudades y se dirijan al centro de la ciudad para exigir elecciones anticipadas.

"Llegaré en un par de horas", ha dicho antes de instar también a mujeres y niños a unirse a la marcha a favor de la "independencia real", según informaciones del diario 'Dawn'.

Así, ha especificado que "la presencia colectiva enviará un mensaje en todo Pakistán de que la nación rechaza este Gobierno importado". Poco antes, el convoy en el que se desplaza Jan fue capaz de entrar en Punyab tras retirar las barricadas colocadas por las autoridades para impedir la llegada de manifestaciones.

El martes, el ministro del Interior paquistaní, Rana Sanaulá, afirmó que las autoridades no permitirán que el PTI de Jan cause "caos y desorden" con la justificación de la marcha y ha recalcado que "se impedirá para que no propaguen su agenda engañosa".

"Esta gente ha pasado de los abusos a la balas", ha denunciado, tras la muerte de un agente durante una redada en la localidad de Lahore, al tiempo que ha afirmado que el PTI se encuentra reunido en Jíber Pajtunjua para usar los recursos provinciales para "atacar a la federación".

Sanaulá ha afirmado que Jan quiere dividir al país y ha reclamado a la población que "no sea engañada" por el ex primer ministro. "Ordenó a miembros de su partido durante manifestaciones para que tilden de ladrones y traidores a los miembros de otros partidos. Así quiere propagar el caos y el desorden", ha explicado.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el 9 de mayo que podría adoptar medidas legales contra Jan por sus discursos "contra el Estado" durante una manifestación en Abbotabad y dijo que "no permitirá que se convierta en el Hitler de Pakistán".