La Policía de Turquía detiene a 11 personas tras irrumpir en la sede de Halk TV, la principal cadena opositora

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Turquía. - BENOIT DOPPAGNE / Belga Press / Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este miércoles a once personas tras irrumpir en la sede en la ciudad de Estambul de la cadena opositora Halk TV, cuyo director, Cafer Mahiroglu, ha sido destituido a medida que el canal queda ahora en manos del Ministerio del Tesoro y Finanzas.

Las empresas gestionadas por Mahiroglu, hasta ahora jefe de la junta de dirección de la cadena, han sido bloqueadas por las autoridades a la espera de que avance la investigación en su contra por supuesto soborno y blanqueo de capitales, tal y como ha informado la Fiscalía de Estambul, que ha confirmado que la administración del canal queda ahora en manos de las autoridades turcas.

Asimismo, ha indicado en un comunicado que la investigación corre a cargo de la Junta de Investigación de Delitos Financieros, que cuenta con testimonios que quedan de momento bajo anonimato, según informaciones del diario 'Cumhuriyet'.

Los fiscales estiman que hay pruebas suficientes que apuntan a que Mahiroglu, gracias a sus contactos, facilitó la creación de la empresa BUSTECH Vehicle Maintenance and Repair Services Inc., transfirió la gestión de la misma a personas de su confianza y obtuvo ventajas indebidas mediante licitaciones municipales.

Asimismo, se habría realizado el pago de sobornos en relación con los procesos de licitación. Esto incluye pagos desorbitados --superiores a los precios de licitación-- por contratos adjudicados a través de la empresa en cuestión. Los ingresos resultantes se transfirieron a compañías que, al parecer, pertenecían a Mahiroglu o estaban vinculadas con él.

Las autoridades turcas han recurrido en el pasado a esta misma medida contra otras cadenas de televisión, como Eko Turk, Haberturk y Tele1, para las que nombró a respectivos administradores.