La Policía india vuelve a detener al líder de las protestas juveniles antes de una gran concentración en Nueva Delhi

Imagenes de detenciones de estudiantes de India, a 12 de octubre de 2026 - Yousuf Sarfaraz/SOPA Images via / DPA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía india ha vuelto a detener al líder del movimiento de protesta juvenil conocido como "las cucarachas", Abhijeet Dipke, justo antes de que comenzara en la capital del país, Nueva Delhi, otra gran protesta para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, acusado de manipular el padrón para beneficiar al partido del Gobierno, y la puesta en libertad de dos dirigentes detenidos esta semana.

La detención de Dipke, recogida en vivo y en directo por las cámaras de la cadena NDTV, ha ocurrido horas después de que la Policía se presentara en su domicilio y le avisara de que la marcha había sido prohibida al ocurrir en medio de uno de los principales centros comerciales de la capital, Connaught Place.

También ha sido detenida otra conocida activista juvenil, la presidenta de la organización de izquierdas AISA, Neha Bora, que ahora mismo está "en paradero desconocido" después de haber sido introducida por la fuerza en una furgoneta.

"Cuando ha sido detenida había dos personas con ropa de civil. ¡Exigimos saber si la Policía de Delhi ha contratado a personas ajenas a su fuerza!", publican allegados de la activista en la cuenta verificada de X de la lider estudiantil: "Esto no es una detención", añaden, "es un secuestro".