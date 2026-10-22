El Polisario rechaza el borrador de EEUU sobre la MINURSO y amenaza con abandonar todas las negociaciones

Archivo - Varios miembros de la MINURSO trabajando sobre el terreno - MINURSO - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Frente Polisario ha rechazado este jueves el borrador de Estados Unidos sobre la renovación de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), cuyo mandato expira dentro de poco más de una semana, y ha amenazado con abanonar todas las negociaciones si se mantiene un texto que "refleja plenamente la posición de Marruecos, Estado ocupante".

En una carta dirigida al Consejo de Seguridad, el representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Mohamed Omar, ha considerado que "el contenido del borrador inicial no puede servir de base para ninguna deliberación sobre la MINURSO ni al proceso de paz en el Sáhara Occidental".

El también coordinador de la MINURSO ha señalado además que "si este borrador inicial se aprueba sin modificaciones sustanciales y significativas, el Frente Polisario no tendrá más opción que retirarse de todo el proceso de paz".

El representante saharaui ha recalcado que la MINURSO, cuyo mandato expira el 31 de octubre, "fue desplegada sobre la base de un acuerdo mutuo enter las dos partes, el Frente Polisario y Marruecos", tras lo que ha defendido que "cualquier desviación unilateral de este marco acordado y cualquier distorsión del mandato de la Misión para alinearse" con Rabat "socavaría" los esfuerzos internacionales puestos en marcha para una "descolonización" del Sáhara Occidental.

"Cualquier intento de legitimar la agresión y la adquisición de territorios por la fuerza no puede constituir la base para una solución justa, duradera y consensuada e inevitablemente socavará la paz y la seguridad regionales y generará mayor tensión e inestabilidad", ha advertido en una nota recogida por la agencia de noticias oficial de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el Servicio de Prensa Saharaui (SPS).

De acuerdo al portal de noticias ECSaharaui, Estados Unidos propone en su borrador mantener inicialmente la Misión, pero al mismo tiempo iniciar una reducción progresiva de su componente militar de al menos el 50% antes del 31 de enero de 2027.

Asimismo, el texto menciona el cierre y la integración de posiciones y bases operativas de la MINURSO y poner fin a funciones como las operaciones de mantenimiento de la paz el 30 de abril de 2027. A partir de esa fecha, la Misión de la ONU pasaría a tener un carácter meramente político con un mandato que se prolongaría hasta el 31 de octubre de ese mismo año.

Washington establece la propuesta de autonomía presentada por Marruecos, aunque ampliada y actualizada, como única base para las negociaciones sobre el territorio, mientras que solicita al enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que consulte a distintos sectores de la sociedad saharaui, incluidos aquellos que no participan directamente en el actual marco negociador, tanto dentro del Sáhara Occidental, como en los campamentos de refugiados en Argelia y en la diáspora.

Por otra parte, el borrador de Estados Unidos insta al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a completar el registro de los saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf, en Argelia, para lo cual propone un plazo de seis meses.