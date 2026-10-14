Polonia se abre a la financiación de una base militar estadounidense en su territorio

Archivo - Tropas estadounidenses marchan durante un desfile militar en Polonia. - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia ha confirmado este miércoles la predisposición de financiar una base militar estadounidense permanente en su territorio, en línea con lo que han expresado otros países como Lituania, para reforzar la seguridad en el contexto de la guerra de Ucrania y las supuestas amenazas de guerra híbrida.

"Una base estadounidense en territorio polaco aumentaría significativamente nuestra seguridad, pero la seguridad tiene un precio. Estamos dispuestos a pagar por esta base", ha señalado la viceministra de Defensa, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, en una entrevista para la emisora local RMF FM.

Así, ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "lleva mucho tiempo enviando señales" en ese sentido, como parte de la evaluación que Washington está llevando a cabo sobre su presencia militar en Europa.

"No me sorprendería que los estadounidenses redujeran un poco su presencia en el continente, aunque no creo que esto se aplique a nuestra parte del continente", ha valorado la viceministra de Defensa. Actualmente hay aproximadamente 10.000 soldados aliados estacionados en Polonia, la mayoría de ellos estadounidenses.

Sobkowiak-Czarnecka ha revelado que Estados Unidos ha evaluado ya posibles ubicaciones para esta base militar y que ya se está trabajando en la legislación correspondiente. "Todo esto está en marcha", ha dicho.

En ese sentido, confía en que los informes oportunos lleguen a principios de noviembre a los despachos del Pentágono, como paso previo antes de llegar al escritorio del presidente Trump, previsiblemente para primeros de diciembre.

Polonia no es el único país que ha planteado esta posibilidad de albergar de manera permanente una misión militar estadounidense en su territorio, sufragando la construcción de las correspondientes instalaciones. Lituania es otro caso, con la particularidad de que pretende modificar la Constitución para tener amparo legal.

Estas maniobras han encontrado el malestar de Moscú, que ha advertido de que ubicar "infraestructura militar de un país importante de la OTAN" cerca de sus fronteras puede ser percibido como una provocación y otra manera de buscar aumentar las tensiones, en un contexto geopolítico ya complicado.